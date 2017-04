inik1080



CIT выпускает монету в форме красного мака, посвященную Дню памяти павших

Нет недостатка в монетах, посвященных Дню памяти павших, которые выпускаются каждый год, особенно часто в течение последней пары лет, так как сто лет назад именно в этот пятилетний период проходили сражения Первой мировой войны, но не было ничего похожего на новую монету от Coin Invest Trust (CIT). Она действительно исполнена по форме как реальный цветок мака.





Созданная из унции чистого серебра, монета на реверсе имеет высококачественную раскраску и полностью лишена каких-либо надписей. В результате получается впечатляющее воспроизведение символического цветка красного мака. Аверс выглядит красиво текстурированным, с изображением надписи, которую связывают с этим днем "Lest We Forget" ("Давайте не забывать"). Все обычные требования к монетам (эмблема, дата и т. д.) размещаются в небольшой центральной области. В целом, все выполнено на очень высоком уровне.





Монета упаковывается в глянцевую черную коробочку и к ней прилагается сертификат подлинности. Некоторые коллекторы находят монеты, выполненные в какой-либо форме, несколько экстремальными, например "Панда" и "Черепаха" (другие монеты этой компании), но данный образец выходит за эти рамки не вызывает сомнений в правильности его приобретения. В настоящее время неизвестна цена, по которой будут продаваться монеты, а для клиентов они будут доступны с конца августа/начала сентября, поэтому еще остается достаточно времени до 11 ноября (в этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война).





Памятные красные маки часто изображаются в англо-саксонской культуре в качестве символа напоминания о погибших солдатах. Обычай возник в 1921 году после того, как профессор Мойна Майкл предприняла усилия для того, чтобы красный мак признали официальным символом почитания ветеранов войны. Она была вдохновлена стихотворением Джона Маккрея "На полях Фландрии", которое он написал в 1915 году во время своего участия в Первой мировой войне. В нем есть строки:



In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row...



Поля во Фландрии, здесь маки шелестят

Между крестами, где на ряде ряд...



День памяти павших празднуется 11 ноября.



Номинал монеты: 5 долларов Островов Кука

Металл: серебро 999-й пробы

Вес: 31,1 грамм

Диаметр: 45 мм

Тираж: 2500 экземпляров.



Уникальность



