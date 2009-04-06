Топик пострадавших от Perfect Money форумчан

Добрый день форумчане, если это применительно к этому топику.
Perfect Money - платежная система занимающаяся форменным издевательством над пользователями и грабежом их под разными предлогами методом "кручу верчу запутать хочу".
Предлагаю сдесь отписываться о ваших убытках, нервотрепке, и прочих "прелестях" работы с этой Perfect Money.
Я видимо начну свой "опыт", зарегистрировался в этой платежке, они не дали пройти мне верификацию, посути своровав мои личные документы. Я написал на них заявление в Прокуратуру и в Роскомнадзор. Такой злости никакая платежка во мне не вызывала. Это худшая, отвратительнейшая платежка в истории которую я встречал, абсолютно ублюдочная.
Всем известно что они занимаются отмыванием денег с мошеннических проэктов, сами расположены неизвестно где, не имеют офиса и никто о них ничего не знает. Не говоря уже что нету никаких представителей официальных на форуме.
Делитесь своими впечатлениями. Пока еще ICANN не заблокировал их домены а серверы не увезли.