Топ-8 главных событий в биткоин- и блокчейн-индустрии (24.04.17 — 30.04.17)



Уход нод Bitcoin Unlimited в оффлайн



В понедельник, 24 апреля, произошел резкий обвал количества работающих нод Bitcoin Unlimited. Всего за несколько часов их число уменьшилось с 290 до 223.



В настоящее время количество работающих нод BU частично восстановилось, однако число нод Bitcoin Core по-прежнему заметно больше:





В абсолютном выражении, по состоянию на 30.04.2017, число активных нод Bitcoin Core составляет 5847, в то время как Bitcoin Unlimited — только 673.





Мнение комментаторов в соцсетях по поводу “ухода BU в оффлайн” неоднозначно. Одни называют произошедшее «новой атакой» на Bitcoin Unlimited, другие же предполагают, что это может быть вызвано багом ПО, связанным с утечкой памяти.



SEC пересмотрит решение по биткоин-ETF братьев Уинклвоссов







Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) удовлетворила запрос BATS Global Exchange о пересмотре своего решения отказать в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов.



В официальном ответе SEC от 24 апреля говорится, что в период до 15 мая все заинтересованные стороны могут сделать дополнительные заявления в рамках этого дела, после чего Комиссия сможет приступить к процедуре пересмотра своего прежнего решения.



Запуск инвестфонда Ethereum Classic Investment Trust



В среду, 26 апреля, состоялся официальный запуск Ethereum Classic Investment Trust от Grayscale Investments, подразделения нью-йоркской компании Digital Currency Group.



Участие в Ethereum Classic Investment Trust доступно аккредитованным инвесторам с чистой стоимостью активов более $1 млн или с годовым доходом не ниже $200 000. Минимальный порог для инвестиций — $10 000.



Фонд основывается на ECX Price Index, индексе цены Ethereum Classic, ранее запущенным аналитической платформой TradeBlock. По своей структуре Ethereum Classic Investment Trust аналогичен другому криптовалютному инвестфонду Grayscale Investments под названием Bitcoin Investment Trust.



Криптовалюта Ethereum Classic крайне положительно отреагировала на эту новость и еще накануне открытия фонда обновила исторический максимум в паре с USDT:





За последнюю неделю Ethereum Classic вырос в цене почти на 80%, а капитализация криптовалюты достигла $530 млн (6-е место по данным coinmarketcap):





Причины роста ETC можно также связать с активными разработками новых функций. Так, в опубликованной несколько дней назад записи в официальном блоге Ethereum Classic рассказывается о будущем десктопном кошельке Emerald. Как обещают разработчики, он будет включать в себя несколько новых фич и это будет “больше, чем просто кошелек”.



Рост рынка криптовалют



На прошлой неделе совокупная рыночная капитализация криптовалют превысила $30 млрд. В настоящее время этот показатель составляет уже более $35 млрд.



При этом доля биткоина на рынке криптовалют неуклонно снижается и в настоящее время этот показатель достиг рекордно низких значений — 60,8%. Таким образом, основными драйверами роста рынка криптовалют являются альткоины, совокупная капитализация которых приближается к отметке в $14 млрд (по данным coinmarketcap):





В целом, с начала года объем рынка криптовалют вырос более чем 2 раза.



Что касается курса биткоина, то в среду, 26 апреля, он превысил отметку в $1300 на большинстве крупнейших бирж.



В настоящее время курс биткоина на различных торговых площадках существенно отличается. Средневзвешенный курс криптовалюты по состоянию на 30.04.17 составляет $1315 (по данным индекса BPI от издания CoinDesk):





На прошлой неделе на исторический максимум в паре с USDT вышла вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. В настоящее время ETH торгуется по 74 Tether USD на бирже Poloniex, а рыночная капитализация криптовалюты составляет $6,3 млрд.



Segregated Witness активирован в сети Litecoin



В среду, 26 апреля, решение Segregated Witness было активировано в сети Litecoin. Для этого было необходимо, чтобы поддержка майнеров сохранялась на протяжении последних 6048 блоков, что, собственно, и произошло.





Ожидается, что с активацией Segregated Witness, в частности, повысится пропускная способность четвертой по капитализации криптовалюты, а также будут внедрены и другие важные нововведения.



Выход JPMorgan из блокчейн-консорциума R3



Банковский гигант JPMorgan Chase & Co официально покинул ряды консорциума R3 CEV. Причины, по которым было принято такое решение, в корпорации пока не озвучивают.



Цитата: «JPMorgan покинул консорциум и намерен пойти собственным технологическим путем, который заметно отличается от того, что выбрала глобальная индустрия финансовых услуг», —



JPMorgan стал уже третьим крупным финансовым институтом, покинувшим R3 – в конце 2016 года о выходе из консорциума объявили Goldman Sachs и Santander.



В Bitfinex прокомментировали слухи о возможном банкротстве биржи



Биржа Bitfinex снова опровергла слухи о своем вероятном банкротстве и заявила о полной платежеспособности. Таким образом биржа отреагировала на растущую волну негативных слухов и спекуляций и появившиеся утверждения о том, что с холодных кошельков биржи были выведены все средства.



Соответствующий комментарий был получен ForkLog от представителей Bitfinex. В нем биржа, в частности, заявила, что ей хорошо известно, кто стоит за ведущейся против нее кампании, а также привела доказательства того, что средства на холодных кошельках присутствуют.



Бэкдор Antbleed в майнерах компании Bitmain



Еще одной новостью, в буквальном смысле взорвавшей сообщество, стало известие том, что ведущий производитель биткоин-майнеров Bitmain Technologies использует в своем ПО бэкдор Antbleed, позволяющий удаленно отключить любое устройство Antminer. Информация об этом была опубликована на специально созданном сайте Antbleed.



Как оказалось, выявленный бэкдор позволяет Bitmain удаленно выключить достаточно большое количество глобального хэшрейта сети биткоин (на долю компании приходится около 70% всего поставляемого оборудования для майнинга). Кроме того, он может быть использован по отношению к конкретным устройствам или пользователям.



Представители Bitmain отреагировали достаточно быстро: в заявлении компании компании говорится, что данная функция не задумывалась для каких-либо зловредных действий, а сама прошивка всегда имела открытый код. При это на имплементацию функции компанию, как утверждается, подтолкнули несколько случаев кражи оборудования с майнинговых ферм.



Удаленное управление, утверждают в Bitmain, дало бы пользователям возможность отключать майнеры в случае необходимости, а также могло бы предоставить правоохранительным органам дополнительную информацию для отслеживания устройств. Намерений использовать функцию для удаленного отключения майнеров без согласия пользователей компания, как отмечается, никогда не имела. также утверждается, что работа над этой функцией так и не была завершена, а то, что соответствующий код остался на месте, в компании назвали “ошибкой”



В Bitmain подтвердили, что затронутыми оказались устройства Antminer S9, Antminer R4, Antminer T9, Antminer L3 и Antminer L3+, и выложила на своем сайте соответствующие новые прошивки для устранения ошибки. Также обновлен исходный код на GitHub.



