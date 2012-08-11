КАК КУПИТЬ PLEX В EVE ONLINE

Pilot's License Extension – альтернативный способ оплаты игрового времени.
Это официальная система, позволяющая участникам, располагающим валютой ISK, продлить свою подписку:
купить PLEX на игровом рынке;
продать плексы за валюту ISK.
Основное назначение Pilot's License Extension — продление действия учётной записи на 30 дней. Однако подписка распространяется лишь на одного персонажа, т.е. если у Вас всего 3 героя, которых надо прокачивать одновременно, то для каждого из них нужна отдельная Pilot's License Extension. В ином случае, необходимо воспользоваться одновременным обучением пилотов за «плексы». Кроме того, с помощью них оплачивается ряд прочих услуг:
Одновременное обучение пилотов.
Полное изменение внешности персонажа.
Перемещение персонажа с одной учетной записи на другую.
Покупка билетов на онлайн-мероприятия разработчиков.
Благодаря перепродаже лицензий, пилоты-торговцы зарабатывают внушительное состояние. Pilot's License Extension возможно обменять на «аурум» (AURUM) – виртуальную игровую валюту.
Где потратить «аурум» – в магазинах роскоши, торгующих одеждой, аксессуарами, декоративными средствами индивидуализации внешнего вида кораблей. Приобретенные вещи можно использовать для себя или перепродать их дороже через торговую сеть.
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