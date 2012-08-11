Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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КАК КУПИТЬ PLEX В EVE ONLINE

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#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.04.2015
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
КАК КУПИТЬ PLEX В EVE ONLINE
Pilot's License Extension – альтернативный способ оплаты игрового времени.

Это официальная система, позволяющая участникам, располагающим валютой ISK, продлить свою подписку:

купить PLEX на игровом рынке;
продать плексы за валюту ISK.
Основное назначение Pilot's License Extension — продление действия учётной записи на 30 дней. Однако подписка распространяется лишь на одного персонажа, т.е. если у Вас всего 3 героя, которых надо прокачивать одновременно, то для каждого из них нужна отдельная Pilot's License Extension. В ином случае, необходимо воспользоваться одновременным обучением пилотов за «плексы». Кроме того, с помощью них оплачивается ряд прочих услуг:

Одновременное обучение пилотов.
Полное изменение внешности персонажа.
Перемещение персонажа с одной учетной записи на другую.
Покупка билетов на онлайн-мероприятия разработчиков.
Благодаря перепродаже лицензий, пилоты-торговцы зарабатывают внушительное состояние. Pilot's License Extension возможно обменять на «аурум» (AURUM) – виртуальную игровую валюту.

Где потратить «аурум» – в магазинах роскоши, торгующих одеждой, аксессуарами, декоративными средствами индивидуализации внешнего вида кораблей. Приобретенные вещи можно использовать для себя или перепродать их дороже через торговую сеть.
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