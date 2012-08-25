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26-летний предприниматель из Питера стал победителем конкурса Молодые миллионеры-2017

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26-летний предприниматель из Питера стал победителем конкурса Молодые миллионеры-2017


Популярное в бизнес-среде России онлайн-издание "Деловой Петербург" провело свой очередной, уже 6-й по счету конкурс: "Молодые миллионеры - 2017". Участвовать в конкурсе могли все молодые предприниматели из Петербурга в возрасте до 33 лет и всего на участие в этом конкурсе было подано около 100 заявок, то есть конкуренция была довольно высокой. В жюри конкурса вошли люди обороты бизнеса у которых составляют не менее 1 млрд рублей, а кроме того там были и победители прошлых лет и ещё руководство редакции "ДП".

По результатам голосования жюри в финал конкурса из 100 человек попали наиболее достойные и лучшие в своём деле. В итоге места распределились следующим образом:

Номинация "Молодой миллионер 2017" - 1-е место занял Дмитрий Грохольский, 26 лет.

Номинация "Топ 10" - Станислав Озимов, Антон Кривошеев, Владислав Перепелкин, Юлия Родионова, Наталья Ланцевич, Никита Кощеев, Юлия Потапенко, Петр Лобанов, Артем Яковлев.

Номинация "Самый молодой миллионер" - Алексей Тупицин, 22 года.

Номинация "Самый крупный бизнес" - Вячеслав Томшинский, Зуфор Гарипов, Антон Кривошеев.

Номинация "Лучший социальный проект" - Анатолий Мовшович

Номинация "Лучший интернет-проект" - Фелик Зинатуллин

Номинация "Миллионер-работодатель" - Андрей Васильев

Номинация " Лучший стартап" - Илья Коргузалов, Артём Кадомский, Михаил Леонтьев.

Конечно, все выигравшие этот конкурс молодые предприниматели достойны отдельного рассказа о себе как личности и о своём открытом деле, которое, безусловно приносит прибыль и дает рабочие места жителям города и любой желающий может может без проблем найти в сети полную информацию о победителях зайдя на портал "Делового Петербурга" (ссылка ниже), поэтому ниже хочется рассказать всё же о главном победителе этого события, молодом предпринимателе Дмитрии Грохольском - как он добился такого успеха в свои молодые годы и это может стать хорошим примером для остальных, кто хотел бы в дальнейшем заняться продвижением своего бизнеса.

Сейчас Дмитрий является владельцем и генеральным директором ЗАО "ГК Инженерные системы" (группа была зарегистрирована в 2009 году) и эта группа компаний, которая занимается поставками трубопроводной арматуры и монтажа энергоэффективного оборудования. Всего в группе компаний в настоящее время трудится 45 человек (они заняты в 3-х компаниях Дмитрия). Годовая выручка ГК за 2016 год составила 250 млн рублей и по сравнению с предыдущим годом она выросла на 100 млн рублей. И это просто отличные показатели, правда ли?

Сам Дмитрий родился и вырос в Петербурге. Поскольку семья Дмитрия в его в подростковом возрасте не могла обеспечивать его карманными деньгами, то он поступил просто: - в 12 лет устроился грузчиком в ближайший продуктовый магазин. А с 14 лет начал торговать часами - специально ездил за ними в Москву на Черкизовский рынок, а затем перепродавал их Интернете или на одном из местных рынков в Питере.

Бизнес уже тогда начинал сильно затягивать Дмитрия и достигнув своего совершеннолетия, в 2009 году он зарегистрировал свою первую компанию ООО "Инсист", которая занялась оптовой торговлей промышленного сантехнического оборудования. Конечно, сказалось то, что в Петербурге есть много компаний, которые могут закупать оборудование подобного рода в больших объемах и причём ещё и постоянно, но кроме всего прочего, Дмитрий говорит, что этот бизнес мог бы и не пойти, если бы не его природная настойчивость и упорство в продвижении своей первой компании и ещё на том, начальном этапе. Ведь даже название он ей придумал своеобразное, со своим смыслом: "Инсист", поскольку "insistence" в переводе с английского - это "настойчивость".

Через какое-то время после основания своей первой компании, когда её обороты стали быстро расти, один из надежных покупателей попросил Дмитрия найти и осуществить для него большую поставку качественных теплообменников, а надо сказать, что такого рода оборудование применяется во многих отраслях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства. Тогда они заказ тот выполнили быстро и качественно и конечно, заказчик остался доволен такой работой, но одновременно Дмитрий увидел, что направление это перспективное и решил развивать его с помощью уже другой, отдельной компании. Так несколько лет тому назад на свет появилось ещё одно детище Дмитрия - ЗАО "Гидролекс". Причем Дмитрий и его единомышленники решили, что будут теперь они будут заниматься не только перепродажами, но и собственным производством разного рода промышленного оборудования связанного с теплообменом, благо для этого средств к тому моменту у первой компании было уже достаточно.

Итогом того решения и стало образование Группы компаний "Инженерные системы" 100% владельцем которой и является сейчас Дмитрий. В настоящее время эта производственная компания поставляет на рынки России, Украины, Казахстана, Белоруси и Молдовы, как сами теплообменники так и полный спектр разнообразных редукционно-охладительных установок. И здесь стоит особо заметить, что сотрудники "Гидролекс" самостоятельно, используя современные системы компьютерного проектирования, а также пользуясь опытом своей команды высококвалифицированных специалистов, полностью разрабатывают, внедряют и производят уникальное энергосберегающее оборудование на своих производственных мощностях расположенных в Санкт-Петербурге.

Продукция производимая этой компанией Дмитрия уже получила заслуженное признание в странах СНГ и конечно, в самой России, заказы на него поступают постоянно, и теперь Дмитрий поставил перед своим коллективом задачу, чтобы оснастить таким оборудованием все крупные объекты теплоэнергетики в России. Задача амбициозная, но вполне осуществимая, с учетом того, что объемы производства сейчас у них постоянно растут.

Безусловно, на строительство своей Группы компаний у Дмитрия ушли многие годы, но сейчас это уже компания полного цикла, которая завоевала авторитет и признание у потребителей этой технологичной продукции. Развитие компании сейчас идёт полным ходом и Дмитрий хотел бы в ближайшей перспективе завоевать 30% этого рынка в России.

Свою компанию Гидролекс он определяет в качестве стартапа, потому что выпускаемые ими теплообменники имеют своё ноу-хау, о котором знают даже не все участники этого рынка. Но в то же время он утверждает, что этот рынок крайне консервативный и чтобы набрать высокие обороты нужно время - обычно до 2-х лет. Но перспективы впечатляют даже его, человека, которому повторим, в этом году исполниться только 27 лет - к 2020 году его компания дожна достигнуть оборота в 2 млрд рублей и согласитесь - это будет хороший подарок к его всего лишь 30-летию. Ну а дальше, то ещё выше, больше и качественнее!

А еще Дмитрий занимается армрестлингом и многократно выигрывал чемпионаты Петербурга по этому виду спорта. Говорит, что спорт очень помогает ему как жизни так и в бизнесе. Вот такие они - наши современные молодые миллионеры из России - идут в ногу со временем.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5905efa03faf5
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#2
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Re: 26-летний предприниматель из Питера стал победителем конкурса Молодые миллионеры-
Люблю такие статьи. Молодцы парни, и девушки тоже.
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Сам Дмитрий родился и вырос в Петербурге. Поскольку семья Дмитрия в его в подростковом возрасте не могла обеспечивать его карманными деньгами, то он поступил просто: - в 12 лет устроился грузчиком в ближайший продуктовый магазин. А с 14 лет начал торговать часами - специально ездил за ними в Москву на Черкизовский рынок, а затем перепродавал их Интернете или на одном из местных рынков в Питере.
думала, это сын, как минимум обеспеченных родителей, а нет. Сам всего добился. С 12 лет работать... Жаль, что детство не вернуть, но и хорошо, что дело отвечает ему взаимностью
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