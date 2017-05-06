ПАММ-счёт saylar:11673 (PrivateFX)
Номер ПАММ-счета 11673
Статус оферты Открыт
Дата открытия 29.04.2017 11:45:55
Торговый период 1 недели
Начальный капитал Управляющего, USD 1000
Дата последнего ролловера 1970-01-01 00:00:00
Дата следующего ролловера 2017-05-06 10:00:00
Вознаграждение управляющего 0.5
Штраф за досрочный вывод 0.7
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 100
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 10
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0.1
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет 1
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Уровень отчетности 0
Максимальная просадка за последние сутки, % 0
Описание торговой стратегии
http://procapital.ru/showthread.php?t=79897
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Доходность:
2016:
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