Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,554 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПАММ-счёт saylar:11673 (PrivateFX)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
При поддержке
Инвестиционный продукт Мастер-сервис от StForex
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:31
#1
Премиум
 
Аватар Profvest com
 
Имя: Тарас
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6,139
Благодарностей: 104
УГ: 1
КП: 0.001
подарки
ПАММ-счёт saylar:11673 (PrivateFX)
ПАММ-счёт saylar:11673 (PrivateFX)

Номер ПАММ-счета 11673
Статус оферты Открыт
Дата открытия 29.04.2017 11:45:55
Торговый период 1 недели
Начальный капитал Управляющего, USD 1000
Дата последнего ролловера 1970-01-01 00:00:00
Дата следующего ролловера 2017-05-06 10:00:00
Вознаграждение управляющего 0.5
Штраф за досрочный вывод 0.7
Возможность копировать сделки Да
Комиссия за 1 скопированный лот, USD 100
Минимальный остаток на инвесторском счету (Минимальная сумма инвестиций), USD 10
Агентское вознаграждение с прибыли за торговый период 0.1
Ограничение убытков, % 0
Задерживать выплату агентского вознаграждения при текущем капитале управляющего меньше 500 USD Да
Условно-периодический ПАММ-счет 1
Закрыть ПАММ-счет при достижении значения капитала управляющего ниже 500 USD Нет
Уровень отчетности 0
Максимальная просадка за последние сутки, % 0
Описание торговой стратегии
http://procapital.ru/showthread.php?t=79897
Способ связи с управляющим форум

Доходность:

2016:


Инвестировать в ПАММ-счёт saylar:11673 (PrivateFX)
__________________
►►►СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ! | Телеграм канал - Первые новости хайп-индустрии!◄◄◄
Profvest com вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ПАММ-счёт saylar:11472 (PrivateFX) Profvest com Молодые ПАММ-счета 0 23.04.2017 18:33
ПАММ-счёт saylar:10834 (PrivateFX) Profvest com Молодые ПАММ-счета 7 02.04.2017 22:23
ПАММ-счёт saylar:10827 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 1 03.02.2017 22:12
ПАММ-счёт saylar:8619 (PrivateFX) Profvest com Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 18 17.01.2017 22:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alexander
Что делать ? Если за был пароль !
От Alexander в разделе «WebMoney»
Аватар Граф
Последний Предел
От Граф в разделе «Игры»
Аватар BEHEMOT
FootCap.com-верну 100% рефбека со всех вкладов
От BEHEMOT в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bizneser
В Киеве проведут первый всеукраинский блокчейн-хакатон
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Neural Network Trend Predictor - очень интересный индикатор на основе нейронных сетей
От v1ctys в разделе «Индикаторы на Форексе»
Аватара нет
Сервис TraceLink, отслеживающий всю цепочку поставок лекарств, привлек $51,5 млн
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,554
Тем
467,343
Сообщений
11,541,309

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube