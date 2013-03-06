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Управляющие компании ICE FX из рейтинга А.

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"Геометрия профита" - авторский блог пользователя zaharik1404
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Старый Сегодня, 16:05
#1
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Управляющие компании ICE FX из рейтинга А.
В этой теме мы будет рассматривать статистику управляющих указанной компании из рейтинга А. Что значит рейтинг А, компания всех управляющих разделила по критериям опытности и надежности, так вот в этот рейтинг входят управляющие, которые компания определила. как наиболее профессиональных трейдеров. То есть вы можете инвестировать в них средства, даже не имея большого опыта в отборе управляющих. В данном рейтинге обязательным условием является верифицированный мониторинг счета, то есть инвестор может посмотреть, какие сделки совершал управляющий.

Скажем так, это инвестирование с минимальным риском потерять инвестиции. Одно из условий, чтобы попасть в этот рейтинг, это обязательный риск менеджмент, по условиям которого трейдер, даже в самой плохой ситуации для его торговли, никак не сможет потерять более 20 процентов счета за неделю.

Торговое плечо, разрешенное для управляющих тут, не превышает 1 к 30. Короче говоря, это консервативное инвестирование, для желающих пощекотать нервы, оно не подойдет. Трейдер торгующий в компании менее чем полтора года в этот список не попадет.

В этой теме мы и будет рассматривать, следить за счетами этих профессионалов - консерваторов.

Напоминаю, кто хочет увидеть все это лично и зарегистрировать счет в компании, просто нажимаем баннер у меня в подписи.
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