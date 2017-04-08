Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Pamm Express - pammex.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:36
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 18.06.2015
Сообщений: 494
Благодарностей: 80
УГ: 15
КП: 0.146
Pamm Express - pammex.net
Я не являюсь администратором/создателем проекта, администратора/создателя не знаю. Тема создана в ознакомительных целях и не несет призыва к действию
Новый интересный проект, найденный мной на просторах интернета:


Официальный Старт: 30 апреля 2017 года

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Цитата:
PammEx предлагает клиентам воспользоваться преимуществами онлайн инвестирования в рынок форекс. Мы создаем лучший сервис предлагая большой выбор PAMM-аккаунтов, в зависимости от ваших предпочтений доходности и сроках инвестиций. Высокая надежность на уровне европейского банка c рейтингом «ААА» позволяет клиентам оценить сервис высокого качества, а также выгодные условия и признанную репутацию компании. Откройте для себя безграничные возможности онлайн инвестирования с надежной компанией европейского уровня.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ

Цитата:


Bitcoin инвестируется без конвертации
На данный момент доступен один план:
План: Сonservative
Сумма: От 0.005 до 0.2 BTC
Процент: 2,5% в день
Срок: 60 дней
Депозит: Включен в выплаты
Профит: Профит с учетом вклада 150%
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА:

Цитата:

В кабинете имеется настраиваемый авторефбек
Партнерская программа прогрессивная:
Investor
6%, 2%, 1%, При регистрации
Trainee
7%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 1 000
Junior Consultant
8%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 5 000
Сonsultant
9%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 10 000
Senior Сonsultant
10%, 2% 1%, Инвестировано командой: $ 50 000
Junior Manager
11%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 100 000
Manager
12%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 200 000
Senior Manager
13%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 500 000
Regional Derector
14%, 3%, 1%, Инвестировано командой: $ 1 000 000
International Director
15%, 3%, 2%, Инвестировано командой: $ 5 000 000
President
15%, 5%, 5%, Инвестировано командой: $ 10 000 000
Языки: RU, EN
Выплаты:Ручные (в течении 24-х часов)
Платежные системы: Bitcoin
Поддержка на сайте: admin@pammex.net
Технические данные: Домен Namecheap до 2020, SSl Comodo, Cервер DDOS-Guard, Регистрация: PAMM EXPRESS LTD Company number 10471995

Цитата:
Domain name: PAMMEX.NET
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: namecheap.com
Creation Date: 2017-04-08T07:04:01.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-04-08T07:04:01.00Z
Name Server: ns1.ddos-guard.net
Name Server: ns2.ddos-guard.net
Name Server: ns3.ddos-guard.net
Name Server: ns4.ddos-guard.net
Name Server: ns5.ddos-guard.net
Name Server: ns6.ddos-guard.net
IP Location: Belize - Belize - Belize City - Dancom Ltd

МОЙ ВКЛАД
Цитата:
23fae2e89c8e54e55475ec3c2e807566eb526c8e7f138a9920 fc7aef67785e5b
mined Apr 30, 2017 11:25:47 AM
0.04735 BTC
1JSPmMut7cL2tj5RaaxNKMZ2iuE3wdY7Hg
0.047 BTC (U)
1CyVSj8X5aWDgZBdSNNbqFhHHnfWUfFWg
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Артем Захаров на форуме  
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