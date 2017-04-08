Pamm Express - pammex.net

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PammEx предлагает клиентам воспользоваться преимуществами онлайн инвестирования в рынок форекс. Мы создаем лучший сервис предлагая большой выбор PAMM-аккаунтов, в зависимости от ваших предпочтений доходности и сроках инвестиций. Высокая надежность на уровне европейского банка c рейтингом «ААА» позволяет клиентам оценить сервис высокого качества, а также выгодные условия и признанную репутацию компании. Откройте для себя безграничные возможности онлайн инвестирования с надежной компанией европейского уровня.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
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Bitcoin инвестируется без конвертации
На данный момент доступен один план:
План: Сonservative
Сумма: От 0.005 до 0.2 BTC
Процент: 2,5% в день
Срок: 60 дней
Депозит: Включен в выплаты
Профит: Профит с учетом вклада 150%
Языки: RU, EN
Выплаты:Ручные (в течении 24-х часов)
Платежные системы: Bitcoin
Поддержка на сайте: admin@pammex.net
Технические данные: Домен Namecheap до 2020, SSl Comodo, Cервер DDOS-Guard, Регистрация: PAMM EXPRESS LTD Company number 10471995
Цитата:
Domain name: PAMMEX.NET
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: namecheap.com
Creation Date: 2017-04-08T07:04:01.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-04-08T07:04:01.00Z
Name Server: ns1.ddos-guard.net
Name Server: ns2.ddos-guard.net
Name Server: ns3.ddos-guard.net
Name Server: ns4.ddos-guard.net
Name Server: ns5.ddos-guard.net
Name Server: ns6.ddos-guard.net
IP Location: Belize - Belize - Belize City - Dancom Ltd