Pamm Express - pammex.net Я не являюсь администратором/создателем проекта, администратора/создателя не знаю. Тема создана в ознакомительных целях и не несет призыва к действию

Новый интересный проект, найденный мной на просторах интернета:









Pamm Express LTD

Официальный Старт: 30 апреля 2017 года



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ



Цитата: PammEx предлагает клиентам воспользоваться преимуществами онлайн инвестирования в рынок форекс. Мы создаем лучший сервис предлагая большой выбор PAMM-аккаунтов, в зависимости от ваших предпочтений доходности и сроках инвестиций. Высокая надежность на уровне европейского банка c рейтингом «ААА» позволяет клиентам оценить сервис высокого качества, а также выгодные условия и признанную репутацию компании. Откройте для себя безграничные возможности онлайн инвестирования с надежной компанией европейского уровня. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ



Цитата:



Bitcoin инвестируется без конвертации

На данный момент доступен один план:

План: Сonservative

Сумма: От 0.005 до 0.2 BTC

Процент: 2,5% в день

Срок: 60 дней

Депозит: Включен в выплаты

Профит: Профит с учетом вклада 150% ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА:



Цитата:

В кабинете имеется настраиваемый авторефбек

Партнерская программа прогрессивная:

Investor

6%, 2%, 1%, При регистрации

Trainee

7%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 1 000

Junior Consultant

8%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 5 000

Сonsultant

9%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 10 000

Senior Сonsultant

10%, 2% 1%, Инвестировано командой: $ 50 000

Junior Manager

11%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 100 000

Manager

12%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 200 000

Senior Manager

13%, 2%, 1%, Инвестировано командой: $ 500 000

Regional Derector

14%, 3%, 1%, Инвестировано командой: $ 1 000 000

International Director

15%, 3%, 2%, Инвестировано командой: $ 5 000 000

President

15%, 5%, 5%, Инвестировано командой: $ 10 000 000 Языки: RU, EN

Выплаты: Ручные (в течении 24-х часов)

Платежные системы: Bitcoin

Поддержка на сайте: admin@pammex.net

Технические данные: Домен Namecheap до 2020, SSl Comodo, Cервер DDOS-Guard, Регистрация: PAMM EXPRESS LTD Company number 10471995



Цитата: Domain name: PAMMEX.NET

Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com

Registrar URL: namecheap.com

Creation Date: 2017-04-08T07:04:01.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2020-04-08T07:04:01.00Z

Name Server: ns1.ddos-guard.net

Name Server: ns2.ddos-guard.net

Name Server: ns3.ddos-guard.net

Name Server: ns4.ddos-guard.net

Name Server: ns5.ddos-guard.net

Name Server: ns6.ddos-guard.net

IP Location: Belize - Belize - Belize City - Dancom Ltd

Ознакомиться с проектом и принять участие

МОЙ ВКЛАД

Цитата: 23fae2e89c8e54e55475ec3c2e807566eb526c8e7f138a9920 fc7aef67785e5b

mined Apr 30, 2017 11:25:47 AM

0.04735 BTC

1JSPmMut7cL2tj5RaaxNKMZ2iuE3wdY7Hg

0.047 BTC (U)

1CyVSj8X5aWDgZBdSNNbqFhHHnfWUfFWg Официальный Старт:RU, ENРучные (в течении 24-х часов)Bitcoinadmin@pammex.netДомен Namecheap до 2020, SSl Comodo, Cервер DDOS-Guard, Регистрация: PAMM EXPRESS LTD Company number 10471995

