Ставки на спорт [k=1.10]

Добрый день, уважаемые любители спортивного прогнозирования!
Меня зовут Марк, мне 38 лет, живу в Беларуси (Минская область). Увлекаюсь ставками на спорт, в основном на футбол. В данном топике буду вести статистику своих ставок. Если кому-то это станет интересно - милости прошу.
В качестве играемого события выбран "Тотал матча больше 0.5". Все ставки будут делаться исключительно Live. Матчи выбираются как самостоятельно, так и на основе прогнозов, размещаемых на зарубежных ресурсах. Особое внимание будет обращено на матчи, в которых авторитетные бетторы выбирают "Тотал матча больше 2.5".
В качестве информационных ресурсов будут использоваться:
*статистика - http://int.soccerway.com/
*динамика матча - https://www.bet365.com/
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