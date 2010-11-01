Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ставки на спорт [k=1.10]

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Старый Сегодня, 14:26
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 30.04.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Ставки на спорт [k=1.10]
Добрый день, уважаемые любители спортивного прогнозирования!
Меня зовут Марк, мне 38 лет, живу в Беларуси (Минская область). Увлекаюсь ставками на спорт, в основном на футбол. В данном топике буду вести статистику своих ставок. Если кому-то это станет интересно - милости прошу.

В качестве играемого события выбран "Тотал матча больше 0.5". Все ставки будут делаться исключительно Live. Матчи выбираются как самостоятельно, так и на основе прогнозов, размещаемых на зарубежных ресурсах. Особое внимание будет обращено на матчи, в которых авторитетные бетторы выбирают "Тотал матча больше 2.5".

В качестве информационных ресурсов будут использоваться:
*статистика - http://int.soccerway.com/
*динамика матча - https://www.bet365.com/

Букмекерская контора - https://poker.888sport.com
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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