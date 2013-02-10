Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,535 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новая инвестиционная афера Илона Маска

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:25
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,629
Благодарностей: 656
УГ: 9
КП: 0.148
подарки
Новая инвестиционная афера Илона Маска


Величайший авантюрист и аферист 21 века Илон Маск, который совместил в своём лице как деловую хватку Остапа нашего Бендера из небезызвестных литературных произведений писателей Ильфа и Петрова, так и умение Мавроди входить в доверие инвесторам, заявил, о создании нового проекта, под который он собирается начать собирать инвестиции.

Что тут можно сказать, потоки инвестиций с таких проектов, как Solar, SpaseX и Tesla потихоньку начинают иссякать, а чтобы поддержать на плаву созданную им финансовую пирамиду, товарищу Илону Маску нужно генерировать всё новые, и всё более фантастические идеи, по отъёму денег у доверчивых инвесторов. На этот раз создаётся компания, под названием The Boring Company. О том, чем будет заниматься данная компания, какие нужны инвестиции для реализации проекта, и какая будет доходность нового стартапа, современный Остап Бендер рассказал удивлённой общественности на конференции TED.

На этот раз инвесторов будут привлекать в проект, который намеревается строить подземные тоннели под теми городскими маршрутами, где собираются постоянные пробки. Таким вот необычным способом Илон Маск собирается разгружать городской траффик, вместо того, чтобы организовать нормальную компанию по строительству новых дорог и развязок.

О появлении нового стартапа мировая общественность впервые узнала в декабре 2016 года, когда сам лично Илон Маск озвучил анонс создания нового проекта в социальной сети Twitter. Тогда он написал, что городской траффик, а так же постоянные пробки сводят его с ума. И что эту проблему он намеревается решить за счёт создания подземных тоннелей. Ну что же, сказано - сделано. Под новый созданный стартап, Илон Маск приобрёл тоннелепроходческую машину и начал копать глубокую яму, так называемый тестовый режим, шириной в 15 метров. Яма копается на территории парковки, рядом с головным офисом компании SpaseX. После того, как начались первые землепроходческие работы, Илон Маск тут же выступил перед журналистами, и рассказал о своём новом проекте, чтобы о нём узнал весь мир.

В частности, бойкий предприниматель рассказал, что возглавляемая им компания начнёт создавать 30-ти уровневые туннели под городскими улицами, по которым он намеревается пустить не только автомобили, автобусы и маршрутки, но даже высокоскоростные поезда проекта Hyperloop.

Словам Илона Маска журналисты не поверили, и решили перепроверить информацию. Как выяснилось, стартап The Boring Company в действительности приобрёл одну тоннелепроходческую машину, и она была доставлена на стоянку рядом с головным офисом компании SpaceX. Ни о каких, якобы проводимых работах, информации найдено не было.

Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 14:39
#2
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 7,369
Благодарностей: 1,713
УГ: 98
КП: 0.040
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Новая инвестиционная афера Илона Маска
Час от часу не легче.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа!!! EV SSL
assss на форуме  
Старый Сегодня, 14:49
#3
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,691
Благодарностей: 864
УГ: 4
КП: 0.261
Re: Новая инвестиционная афера Илона Маска
Цитата:
Сообщение от Drum13 Посмотреть сообщение
Величайший авантюрист и аферист
Странные нынче авантюристы пошли, много разовые ракетки умеют делать и электромашинки. Практически, аналог рогов и копыт
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиции в компанию Tesla. На чем основан расчет Илона Маска Dmitriy Vassilieff Новости в мире финансов и инвестиций 14 26.04.2017 11:32
История успеха Илона Маска Ponka Истории успеха знаменитостей 13 02.03.2017 15:43
Не стоит ждать банкротства Илона Маска Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 31 19.01.2017 19:04
У Илона Маска нет денег на покупку компании SolarCity Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.09.2016 13:29
Роман Абрамович пригласил Илона Маска на Петербургский форум Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.05.2016 23:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар morg
МФК «АЭБ Партнер» - www.aeb-mfk.ru
От morg в разделе «МФО»
Аватар san777
Бой Емельяненко с Хендерсоном состоится 30 июля
От san777 в разделе «Спорт-Чат»
Аватар tymujk
Dota 2.
От tymujk в разделе «Ставки на киберспорт»
Аватар Калита-Финанс
Только у нас: трейдинг с Андроид
От Калита-Финанс в разделе «Архив»
Аватар pilot10
Биткойн-биржа ВТСС выпустила мультивалютный кошелек Mobi
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар all-hyips
Stable Growth Club - stable-growth.club
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,535
Тем
467,330
Сообщений
11,540,669

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube