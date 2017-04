Drum13 Мастер

Новая инвестиционная афера Илона Маска



Величайший авантюрист и аферист 21 века Илон Маск, который совместил в своём лице как деловую хватку Остапа нашего Бендера из небезызвестных литературных произведений писателей Ильфа и Петрова, так и умение Мавроди входить в доверие инвесторам, заявил, о создании нового проекта, под который он собирается начать собирать инвестиции.



Что тут можно сказать, потоки инвестиций с таких проектов, как Solar, SpaseX и Tesla потихоньку начинают иссякать, а чтобы поддержать на плаву созданную им финансовую пирамиду, товарищу Илону Маску нужно генерировать всё новые, и всё более фантастические идеи, по отъёму денег у доверчивых инвесторов. На этот раз создаётся компания, под названием The Boring Company. О том, чем будет заниматься данная компания, какие нужны инвестиции для реализации проекта, и какая будет доходность нового стартапа, современный Остап Бендер рассказал удивлённой общественности на конференции TED.



На этот раз инвесторов будут привлекать в проект, который намеревается строить подземные тоннели под теми городскими маршрутами, где собираются постоянные пробки. Таким вот необычным способом Илон Маск собирается разгружать городской траффик, вместо того, чтобы организовать нормальную компанию по строительству новых дорог и развязок.



О появлении нового стартапа мировая общественность впервые узнала в декабре 2016 года, когда сам лично Илон Маск озвучил анонс создания нового проекта в социальной сети Twitter. Тогда он написал, что городской траффик, а так же постоянные пробки сводят его с ума. И что эту проблему он намеревается решить за счёт создания подземных тоннелей. Ну что же, сказано - сделано. Под новый созданный стартап, Илон Маск приобрёл тоннелепроходческую машину и начал копать глубокую яму, так называемый тестовый режим, шириной в 15 метров. Яма копается на территории парковки, рядом с головным офисом компании SpaseX. После того, как начались первые землепроходческие работы, Илон Маск тут же выступил перед журналистами, и рассказал о своём новом проекте, чтобы о нём узнал весь мир.



В частности, бойкий предприниматель рассказал, что возглавляемая им компания начнёт создавать 30-ти уровневые туннели под городскими улицами, по которым он намеревается пустить не только автомобили, автобусы и маршрутки, но даже высокоскоростные поезда проекта Hyperloop.



Словам Илона Маска журналисты не поверили, и решили перепроверить информацию. Как выяснилось, стартап The Boring Company в действительности приобрёл одну тоннелепроходческую машину, и она была доставлена на стоянку рядом с головным офисом компании SpaceX. Ни о каких, якобы проводимых работах, информации найдено не было.



