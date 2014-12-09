Трамп подписал приговор ценам на нефть

28 апреля Дональдом Трампом подписан указ, разрешающий нефтедобывающим предприятиям США производить нефтеразведку и бурение скважин на океанических территориях американского шельфа. После аварии, которая произошла на платформе, принадлежащей компании ВР в 2010 году Бараком Абамой был подписан указ, запрещающий какие-либо действия по разведке и бурению скважин на территории океанического шельфа США.
Основная цель подписанного указа, сократить зависимость США от энергоресурсов покупаемых из-за рубежа, сделать США мощнейшей мировой державой в сфере энергоносителей и обеспечить простым гражданам США как можно более доступные и дешевые энергоносители, в том числе и дешевую цену на бензин, который уже в США стоит дешевле, чем в России.
Низкие цены на бензин и энергоносители будут способствовать увеличению поставок внутри страны, сделают цены более низкими практически на все товары для всех жителей США, что в свою очередь увеличит покупательную способность граждан и будет способствовать росту экономики. Жаль, что эту элементарную истину не понимают в России, постоянно повышая цены на бензин. А ведь в России территории еще больше, чем в США, а следовательно транспортные расходы еще выше.
На данный момент США тратит 170 миллиардов долларов ежегодно на закуп энергоносителей из-за рубежа. Подписанный Президентом указ направлен на то, что бы снизить эту зависимость от зарубежных поставок, а вырученные деньги направить на развитие экономики.
США не хочет кормить ОПЕК и Саудовскую Аравию. Каждый день для нужд страны требуется 16.2 миллиона баррелей нефти. 7.3 миллиона барррелей - привозится из-за рубежа. Министерство Энергетики США планирует в течение 2 лет сократить зависимость от импорта на 22%, достигнув показателя в 5.7 миллионов баррелей в сутки.
Впервые после аварии на платформе ВР, произошедшей в Мексиканском заливе в 2010 году, планируется, что в августе 2017 года разрешат продажу новых лицензий на добычу нефти на территории Мексиканского залива. За время, прошедшее с момента аварии себестоимость добычи нефтие снизилась на 20%. На данный момент в акватории Мексиканского залива добывается 20% от всей добываемой в США нефти, что составляет 1.7 баррелей в сутки. Министерство энергетики США планирует увеличить достичь показателя добычи нефти до уровня 1.93 барреля в сутки к концу 2018 года.
Общий объем исследованных запасов американского шельфа равен 90 миллиардам баррелей.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/birzhev...eft-1001963351