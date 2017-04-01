Bitcoin Bank - bank-bitcoin.org

Не имею отношения к администрации проекта, тему открываю для ознакомления.
Bitcoin Bank
Открытие: 28 апреля 2017 года
Планы:
Цитата:
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Мы работаем со всеми странами мира для получения прибыли от инвесторов. Уникальная система работы сделала нас лидерами на финансовом рынке криптовалюты. Наш сайт объединил возможность хранить крипто валюту бесплатно и в то же время увеличить количество биткойнов. Миллионы людей каждый день вкладывают свои цифровые деньги в наш Биткойн Банк, чтобы обеспечить себе безоблачное будущее.
9% в месяц (0,3% в день) - ежедневное начисление, план на 3 месяца.
12% в месяц (0,4% в день) - ежедневное начисление, план на 6 месяцев.
18% в месяц (0,6% в день) - ежедневное начисление, план на 12 месяцев.
По всем планам минимум 0,001B
Декларируется возможность отмены депозита в любое время.
Партнерская программа: 7%.
Платежная система: Биткоин
Домен: Hosting Ukraine LLC, 2017-03-22 - 2018-03-22
Хостинг: Beget Ltd
SSL: Let's Encrypt Authority X3 Let's Encrypt, valid: 2017-03-29 - 2017-06-27