Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitcoin Bank - bank-bitcoin.org

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Обсуждение HYIP до 15% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 13:47
#1
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 418
Благодарностей: 111
УГ: 263
КП: 0.000
Bitcoin Bank - bank-bitcoin.org
Не имею отношения к администрации проекта, тему открываю для ознакомления.

Bitcoin Bank

Открытие: 28 апреля 2017 года

Цитата:
Мы работаем со всеми странами мира для получения прибыли от инвесторов. Уникальная система работы сделала нас лидерами на финансовом рынке криптовалюты. Наш сайт объединил возможность хранить крипто валюту бесплатно и в то же время увеличить количество биткойнов. Миллионы людей каждый день вкладывают свои цифровые деньги в наш Биткойн Банк, чтобы обеспечить себе безоблачное будущее.
Планы:
9% в месяц (0,3% в день) - ежедневное начисление, план на 3 месяца.
12% в месяц (0,4% в день) - ежедневное начисление, план на 6 месяцев.
18% в месяц (0,6% в день) - ежедневное начисление, план на 12 месяцев.
По всем планам минимум 0,001B
Декларируется возможность отмены депозита в любое время.

Партнерская программа: 7%.
Платежная система: Биткоин

Домен: Hosting Ukraine LLC, 2017-03-22 - 2018-03-22
Хостинг: Beget Ltd
SSL: Let's Encrypt Authority X3 Let's Encrypt, valid: 2017-03-29 - 2017-06-27

__________________
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WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Как развидеть мои посты.
COINHASH - великолепный хайп.
WOH вне форума  
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Метки
bank-bitcoin.org, bitcoin bank, worldofhyips.com
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