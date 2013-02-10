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В России прорабатывают инвестиционную программу производства органической продукции

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В России прорабатывают инвестиционную программу производства органической продукции


Министерство сельского хозяйства работает над новым законопроектом, который будет представлен на рассмотрение депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Законопроект получит название "О производстве и обороте органической продукции". О том, что идёт плодотворная работа над проработкой документа заявил глава министерства Александр Ткачев. Как заявил журналистам в своём интервью министр, это позволит агропромышленному комплексу России создать перспективное направление производства.

Если закон пройдёт все этапы согласования и будет принят, и подписан президентом России, то отечественные фермерские хозяйства смогут получить лицензию и особую сертификацию, что выльется в росте производства органической продукции. Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв озвучил планы увеличения производства органической продукции до 10-15 процентов от мировых объёмов производства.

На данный момент, по словам Ткачёва, Россия производит лишь 0,2 процента органической продукции от общего мирового производства.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации сетует на то, что последнее укрепление рубля, относительно всех мировых валют, негативно сказывается на всём агропромышленном комплексе страны. Для того чтобы успешно развивался экспорт сельскохозяйственной продукции, для России требуется курс 60 рублей за доллар США.

Чрезмерное укрепление рубля, которое сейчас наблюдается на данный момент, уже негативно сказывается на общем объёме экспорта товаров сельского хозяйства. Если отечественная валюта продолжит своё укрепление, то российскому агропромышленному комплексу придётся очень туго. Такое мнение озвучил глава министерства сельского хозяйства России.

Как заявил глава ведомства, для сельского хозяйства России - 60 рублей за доллар США - это минимальный приемлемый курс. В идеале, рубль нужно ослабить как можно сильнее. Тогда отечественные и иностранные инвесторы куда охотнее вкладывали бы свои капиталы в развитие сельскохозяйственного сектора России.

Небольшая девальвация рубля очень помогла бы росту экспортных поставок сельскохозяйственной продукции, так завершил своё интервью министр сельского хозяйства России, Александр Ткачёв.

Специально для mmgp.ru
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