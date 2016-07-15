Как вы относитесь к памм счетам в ставки на спорт?

Форумчанам
привет!
А как вы относитесь к спортивным памм-счетам? какие знаете? у кого какие успехи в инвестировании памм счета у игроков? Есть ли здесь игроки-трейдоры, кто ведет свою статистику и придерживается дистанции? Заметил щас много тех, кто выставляет себя в лице успешных капперов аналитиков, но результаты только на словах. Многие с радостью берутся за раскрутку счетов и чужих денег. Но зная как отслеживает БК успешных игроков, не возможно на 1 ПК сидеть на 5-10 счетах. Не проще ли управлять средствами через памм счет в котором оговариваются все условия в одной офорте. Жалко что это направление не особо развивают в интернете и всего лишь одна биржа позволяет что то внедрять подобное, где можно инвестировать в успешных игроков-трейдоров.
Интересно мнение форумчан на этот счет.