Allehhandro Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 05.06.2011 Сообщений: 55 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Советник MIT Targets BoT (mit-system.ru)



Компания mit-system создала новый перспективный и уникальный советникmit-system, над разработкой и созданием которого они работали 9 месяцев.



Ниже описание советника от разработчика:



Первый в истории трейдинга Советник, который торгует без потерь.

Алгоритм работы и заложенные в него правила ведения торговли дают 100% гарантию закрытия ВСЕХ ордеров только по Тейк Профиту с минимальной просадкой и максимальной доходностью.

На сегодняшний день советник держит рекорд доходности: +2663.99% в год и ни одного ордера закрытого по Stop Loss'у.

Гарантированный результат.



MIT Targets BoT - Советник Долгосрочник.

Метод расчёта Целевых уровней - Умеренный.

Не большое количество целей вычисленных в течении месяца.

Работает в 1 режиме:

Принцип работы советника MIT Targets BoT:

мы выяснили несколько методов вычисления Целевых уровней. У этого бота задан метод оптимального расчёта.

Целей не очень много и они могу достигаться по 2-3 месяца, а некоторые по 1-2 дня, смотря что на рынке сейчас происходит. Но все уровни, которые рассчитает данный советник достигнуться со 100% вероятностью!

Сетка ордеров открывается с расширением х2 от заданного шага в настройках (например 10 пунктов).

После открытия первого ордера - следующие открываются на расстоянии 10, 20, 40, 80, 160 и далее пунктов.

Лот динамический с множителем х1.5;

Например:

Стартовый лот 0.01, следующий идёт 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее.

По мере роста депозита лот множится на коэффициент - Разницу между текущим и стартовым Балансом, когда депозит вырастает в 2 раза, то и лот вырастает в 2 раза, таким образом % доходности растёт в прогрессии.

Убедиться в его точности можно одним простым способом:

Советник создан на основе индикатора MIT Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ рассчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.

Статистика за периоды теста, оптимизации и реальных испытаний:

















Минимальная зафиксированная просадка: 6.63%

Максимально зафиксированная просадка: 38.07%

Максимально зафиксированный профит: 2663.99%





Оснащён Защитной функцией Уравнивающей количество лотов в случае Критического уровня просадки, заданного в параметрах.

Оснащён функцией распознавания ордеров "Свой-Чужой", на случай перебоя с интернетом, светом и прочее, при повторном запуске - советник определяет открытые им ордера для дальнейшей работы.



1. В версии 2.0 пересмотрена формула вычисления целевых уровней. Теперь уровней стало больше и они более точные.

2. Добавили фильтрацию сигналов и корректировка на вход в рынок при помощи стандартных осцилляторов MACD и Stohastic. После вычисления очередной цели, советник ищет момент Дивергенции/Конвергенции по осциллятору MACD, после нахождения ждёт захода осциллятора Stohastic в необходимую зону (Перекупленность/Перепроданность), после чего открывает Родительские ордера с текущей цены, от которой выстраивает дальнейшую сетку ордеров. ТР выставляет для каждого ордера индивидуально в соответствии с вычисленной Целью. В настройках можно изменять параметры Осцилляторов по своему вкусу.

3. Добавлена функция смещения (Правила индикатора MIT Investment). Смещение задаётся вручную при запуске советника и корректируется так же в ручном режиме во время торговли с помощью выведенной на график терминала формы, для ввода процента смещения.





НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧЕМ НИЖЕ TF, ТЕМ ВЫШЕ РИСК!!! НИЖЕ Н1 РИСК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ, НО И ПРОФИТ СООТВЕТСТВЕННО РАСТЁТ В РАЗЫ, НО ТАК ЖЕ ПОВЫШАЕТСЯ РИСК ЗАГНАТЬ ДЕПОЗИТ ДО КРИТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!!!



Максимальная результативность теста была: ~6000% с просадкой 72% на ТФ М1.

Как видите максимально возможный профит следует за максимальной просадкой.

Рекомендация: Не нагружать депозит высокими размерами лота, узкой сеткой и низкими параметрами Осцилляторов. Чем меньше будет сигналов на малых ТФ, тем лучше.



Стоимость советника 300$, купить, или скачать демо версию можно Я не админ и не разработчик данного продукта!Компания mit-system создала новый перспективный и уникальный советникmit-system, над разработкой и созданием которого они работали 9 месяцев.Ниже описание советника от разработчика:Первый в истории трейдинга Советник, который торгует без потерь.Алгоритм работы и заложенные в него правила ведения торговли дают 100% гарантию закрытия ВСЕХ ордеров только по Тейк Профиту с минимальной просадкой и максимальной доходностью.На сегодняшний день советник держит рекорд доходности: +2663.99% в год и ни одного ордера закрытого по Stop Loss'у.Гарантированный результат.MIT Targets BoT - Советник Долгосрочник.Метод расчёта Целевых уровней - Умеренный.Не большое количество целей вычисленных в течении месяца.Работает в 1 режиме:Принцип работы советника MIT Targets BoT:мы выяснили несколько методов вычисления Целевых уровней. У этого бота задан метод оптимального расчёта.Целей не очень много и они могу достигаться по 2-3 месяца, а некоторые по 1-2 дня, смотря что на рынке сейчас происходит. Но все уровни, которые рассчитает данный советник достигнуться со 100% вероятностью!Сетка ордеров открывается с расширением х2 от заданного шага в настройках (например 10 пунктов).После открытия первого ордера - следующие открываются на расстоянии 10, 20, 40, 80, 160 и далее пунктов.Лот динамический с множителем х1.5;Например:Стартовый лот 0.01, следующий идёт 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее.По мере роста депозита лот множится на коэффициент - Разницу между текущим и стартовым Балансом, когда депозит вырастает в 2 раза, то и лот вырастает в 2 раза, таким образом % доходности растёт в прогрессии.Убедиться в его точности можно одним простым способом:Советник создан на основе индикатора MIT Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ рассчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.Статистика за периоды теста, оптимизации и реальных испытаний:Минимальная зафиксированная просадка: 6.63%Максимально зафиксированная просадка: 38.07%Максимально зафиксированный профит: 2663.99%Оснащён Защитной функцией Уравнивающей количество лотов в случае Критического уровня просадки, заданного в параметрах.Оснащён функцией распознавания ордеров "Свой-Чужой", на случай перебоя с интернетом, светом и прочее, при повторном запуске - советник определяет открытые им ордера для дальнейшей работы.1. В версии 2.0 пересмотрена формула вычисления целевых уровней. Теперь уровней стало больше и они более точные.2. Добавили фильтрацию сигналов и корректировка на вход в рынок при помощи стандартных осцилляторов MACD и Stohastic. После вычисления очередной цели, советник ищет момент Дивергенции/Конвергенции по осциллятору MACD, после нахождения ждёт захода осциллятора Stohastic в необходимую зону (Перекупленность/Перепроданность), после чего открывает Родительские ордера с текущей цены, от которой выстраивает дальнейшую сетку ордеров. ТР выставляет для каждого ордера индивидуально в соответствии с вычисленной Целью. В настройках можно изменять параметры Осцилляторов по своему вкусу.3. Добавлена функция смещения (Правила индикатора MIT Investment). Смещение задаётся вручную при запуске советника и корректируется так же в ручном режиме во время торговли с помощью выведенной на график терминала формы, для ввода процента смещения.НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧЕМ НИЖЕ TF, ТЕМ ВЫШЕ РИСК!!! НИЖЕ Н1 РИСК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ, НО И ПРОФИТ СООТВЕТСТВЕННО РАСТЁТ В РАЗЫ, НО ТАК ЖЕ ПОВЫШАЕТСЯ РИСК ЗАГНАТЬ ДЕПОЗИТ ДО КРИТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!!!Максимальная результативность теста была: ~6000% с просадкой 72% на ТФ М1.Как видите максимально возможный профит следует за максимальной просадкой.Рекомендация: Не нагружать депозит высокими размерами лота, узкой сеткой и низкими параметрами Осцилляторов. Чем меньше будет сигналов на малых ТФ, тем лучше.Стоимость советника 300$, купить, или скачать демо версию можно сдесь

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