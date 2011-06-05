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Советник MIT Targets BoT (mit-system.ru)

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Программы для торговли на Форекс и Фондовом рынке: MetaTrader, Metastock и др. Торговые стратегии на базе этих программ (MetaQuotes Language 4 (MQL4). Советники, индикаторы, скрипты и прочие программы для торговли.
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Старый Сегодня, 10:05
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 05.06.2011
Сообщений: 55
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Советник MIT Targets BoT (mit-system.ru)
Я не админ и не разработчик данного продукта!

Компания mit-system создала новый перспективный и уникальный советникmit-system, над разработкой и созданием которого они работали 9 месяцев.

Ниже описание советника от разработчика:

Первый в истории трейдинга Советник, который торгует без потерь.
Алгоритм работы и заложенные в него правила ведения торговли дают 100% гарантию закрытия ВСЕХ ордеров только по Тейк Профиту с минимальной просадкой и максимальной доходностью.
На сегодняшний день советник держит рекорд доходности: +2663.99% в год и ни одного ордера закрытого по Stop Loss'у.
Гарантированный результат.

MIT Targets BoT - Советник Долгосрочник.
Метод расчёта Целевых уровней - Умеренный.
Не большое количество целей вычисленных в течении месяца.
Работает в 1 режиме:
Принцип работы советника MIT Targets BoT:
мы выяснили несколько методов вычисления Целевых уровней. У этого бота задан метод оптимального расчёта.
Целей не очень много и они могу достигаться по 2-3 месяца, а некоторые по 1-2 дня, смотря что на рынке сейчас происходит. Но все уровни, которые рассчитает данный советник достигнуться со 100% вероятностью!
Сетка ордеров открывается с расширением х2 от заданного шага в настройках (например 10 пунктов).
После открытия первого ордера - следующие открываются на расстоянии 10, 20, 40, 80, 160 и далее пунктов.
Лот динамический с множителем х1.5;
Например:
Стартовый лот 0.01, следующий идёт 0.02, 0.03, 0.05, 0.08 и так далее.
По мере роста депозита лот множится на коэффициент - Разницу между текущим и стартовым Балансом, когда депозит вырастает в 2 раза, то и лот вырастает в 2 раза, таким образом % доходности растёт в прогрессии.
Убедиться в его точности можно одним простым способом:
Советник создан на основе индикатора MIT Targets, целевые уровни, которые им вычислены - НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ!!! Соответственно, наложив его на график с большим диапазоном истории вы увидите ВСЕ рассчитанные уровни и когда и как они были достигнуты.
Статистика за периоды теста, оптимизации и реальных испытаний:








Минимальная зафиксированная просадка: 6.63%
Максимально зафиксированная просадка: 38.07%
Максимально зафиксированный профит: 2663.99%


Оснащён Защитной функцией Уравнивающей количество лотов в случае Критического уровня просадки, заданного в параметрах.
Оснащён функцией распознавания ордеров "Свой-Чужой", на случай перебоя с интернетом, светом и прочее, при повторном запуске - советник определяет открытые им ордера для дальнейшей работы.

1. В версии 2.0 пересмотрена формула вычисления целевых уровней. Теперь уровней стало больше и они более точные.
2. Добавили фильтрацию сигналов и корректировка на вход в рынок при помощи стандартных осцилляторов MACD и Stohastic. После вычисления очередной цели, советник ищет момент Дивергенции/Конвергенции по осциллятору MACD, после нахождения ждёт захода осциллятора Stohastic в необходимую зону (Перекупленность/Перепроданность), после чего открывает Родительские ордера с текущей цены, от которой выстраивает дальнейшую сетку ордеров. ТР выставляет для каждого ордера индивидуально в соответствии с вычисленной Целью. В настройках можно изменять параметры Осцилляторов по своему вкусу.
3. Добавлена функция смещения (Правила индикатора MIT Investment). Смещение задаётся вручную при запуске советника и корректируется так же в ручном режиме во время торговли с помощью выведенной на график терминала формы, для ввода процента смещения.


НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧЕМ НИЖЕ TF, ТЕМ ВЫШЕ РИСК!!! НИЖЕ Н1 РИСК УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В РАЗЫ, НО И ПРОФИТ СООТВЕТСТВЕННО РАСТЁТ В РАЗЫ, НО ТАК ЖЕ ПОВЫШАЕТСЯ РИСК ЗАГНАТЬ ДЕПОЗИТ ДО КРИТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ!!!

Максимальная результативность теста была: ~6000% с просадкой 72% на ТФ М1.
Как видите максимально возможный профит следует за максимальной просадкой.
Рекомендация: Не нагружать депозит высокими размерами лота, узкой сеткой и низкими параметрами Осцилляторов. Чем меньше будет сигналов на малых ТФ, тем лучше.

Стоимость советника 300$, купить, или скачать демо версию можно сдесь
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