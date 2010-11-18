| Ежемесячные дайджесты тем форекс-блогов: анализ ситуации на рынке форекс, торговые формации, прогнозы.
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Дайджест аналитики (период публикаций с 1 по 31 мая 2017)
В данной теме Форекс-блогеры публикуют цитаты из своих блогов по темам: анализ ситуации на рынке форекс, торговые формации, прогнозы.
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Сегодня, 10:19
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