Fang Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Интернет-биржи Регистрация: 14.11.2016 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Bitcoin surfing! На сегодня лучший! , в котором присутствует возможность зарабатывать на серфинге сайтов и приглашении рефералов, а так же бесплатно рекламировать любые свои партнерские ссылки (баннерная, текстовая и серфинг-реклама).

Регистрация обычная с подтверждением по почте.

Этот проект предполагает работу с Bitcoin, но если по какой-то причине вы не можете или не умеете работать с Bitcoin , то сохраняется возможность заработка и в долларах (Payza).



Особенности оплаты за серфинг: (Surf Pages)

1. За каждые 10 просмотренных страниц начисляется одна акция (Share), которая на следующий день конвертируется в Bitcoin. Суммы постоянно разные и находятся в пределах от 0.0000054-0.0001 BTC за одну акцию.

Одна акция вам может принести доход от 544 Satoshi до (Зависит от количества пакетов купленных участниками) и больше. В день вы можете заработать не более 10 акций - это 100 страниц серфинга и 25 кредитов на Вашу рекламу .(Это предел для бесплатного уровня) . 6000 Satoshi за полчаса в день очень неплохо.( Оценка стоимости 10 акций для бесплатного уровня).

2.Зайдите в меню профиль - это справа вверху. И в выпадающем меню выберите верхнюю строку Edit profile. На открывшейся странице заполните все поля со звездочками (адрес и т. д.). Это нужно для получения комиссии. Нажмите кнопку Save. И дальше внизу предлагается сделать второй шаг, выбрать вашу платежную систему.На эту же страницу можно попасть через боковое меню Affiliates - Earning и вставить свой Bitcoin адрес и опять нажать Save.

3. Добавьте свою рекламную ссылку (то, что вы хотите рекламировать) в боковом меню Get Exposure - Promote Pages. У вас все равно будут кредиты и они автоматически будут сюда переходить. Сайт очень хорош для рекламы. В меню Text Ads и Banner Ads Вы так же можете разместить бесплатную рекламу.

4. С повышением уровня аккаунта количество акций, доступных для конвертации в Bitcoin, будет увеличиваться.

В проекте существуют 12 уровней - первый бесплатный и 11 платных. С увеличением уровня аккаунта увеличиваются и различные приятные бонусы.

с 10 акций до 32-ух акций.

Стоимость от 3 $ за второй уровень (даст 12 акций)

Стоимость от 5.6$ за третий уровень (даст 14 акций)

Стоимость от 10$ за четвёртый уровень(даст 16 акций)

Стоимость от 20.7$ за пятый уровень(даст 18 акций)

Стоимость от 40.8$ за шестой уровень(даст 20 акций)

И так далее до 12 уровня ( прогрессивная шкала).

5.Вывод 2 раза в месяц на Ваш Bitcoin - кошелек при достижении суммы от 100000 Satoshi или на Payza.

6.В разделе Referral Tools находится весь рекламный инструмент.





проект Представляю проект, в котором присутствует возможность зарабатывать на серфинге сайтов и приглашении рефералов, а так же бесплатно рекламировать любые свои партнерские ссылки (баннерная, текстовая и серфинг-реклама).Регистрация обычная с подтверждением по почте.Этот проект предполагает работу с Bitcoin, но если по какой-то причине вы не можете или не умеете работать с Bitcoin , то сохраняется возможность заработка и в долларах (Payza).Особенности оплаты за серфинг: (Surf Pages)1. За каждые 10 просмотренных страниц начисляется одна акция (Share), которая на следующий день конвертируется в Bitcoin. Суммы постоянно разные и находятся в пределах от 0.0000054-0.0001 BTC за одну акцию.Одна акция вам может принести доход от 544 Satoshi до (Зависит от количества пакетов купленных участниками) и больше. В день вы можете заработать не более 10 акций - это 100 страниц серфинга и 25 кредитов на Вашу рекламу .(Это предел для бесплатного уровня) . 6000 Satoshi за полчаса в день очень неплохо.( Оценка стоимости 10 акций для бесплатного уровня).2.Зайдите в меню профиль - это справа вверху. И в выпадающем меню выберите верхнюю строку Edit profile. На открывшейся странице заполните все поля со звездочками (адрес и т. д.). Это нужно для получения комиссии. Нажмите кнопку Save. И дальше внизу предлагается сделать второй шаг, выбрать вашу платежную систему.На эту же страницу можно попасть через боковое меню Affiliates - Earning и вставить свой Bitcoin адрес и опять нажать Save.3. Добавьте свою рекламную ссылку (то, что вы хотите рекламировать) в боковом меню Get Exposure - Promote Pages. У вас все равно будут кредиты и они автоматически будут сюда переходить. Сайт очень хорош для рекламы. В меню Text Ads и Banner Ads Вы так же можете разместить бесплатную рекламу.4. С повышением уровня аккаунта количество акций, доступных для конвертации в Bitcoin, будет увеличиваться.В проекте существуют 12 уровней - первый бесплатный и 11 платных. С увеличением уровня аккаунта увеличиваются и различные приятные бонусы.с 10 акций до 32-ух акций.Стоимость от 3 $ за второй уровень (даст 12 акций)Стоимость от 5.6$ за третий уровень (даст 14 акций)Стоимость от 10$ за четвёртый уровень(даст 16 акций)Стоимость от 20.7$ за пятый уровень(даст 18 акций)Стоимость от 40.8$ за шестой уровень(даст 20 акций)И так далее до 12 уровня ( прогрессивная шкала).5.Вывод 2 раза в месяц на Ваш Bitcoin - кошелек при достижении суммы от 100000 Satoshi или на Payza.6.В разделе Referral Tools находится весь рекламный инструмент.проект http://bit.ly/2qi8XqQ

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