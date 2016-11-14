Bitcoin surfing! На сегодня лучший!

Представляю проект
, в котором присутствует возможность зарабатывать на серфинге сайтов и приглашении рефералов, а так же бесплатно рекламировать любые свои партнерские ссылки (баннерная, текстовая и серфинг-реклама).
Регистрация обычная с подтверждением по почте.
Этот проект предполагает работу с Bitcoin, но если по какой-то причине вы не можете или не умеете работать с Bitcoin , то сохраняется возможность заработка и в долларах (Payza).
Особенности оплаты за серфинг: (Surf Pages)
1. За каждые 10 просмотренных страниц начисляется одна акция (Share), которая на следующий день конвертируется в Bitcoin. Суммы постоянно разные и находятся в пределах от 0.0000054-0.0001 BTC за одну акцию.
Одна акция вам может принести доход от 544 Satoshi до (Зависит от количества пакетов купленных участниками) и больше. В день вы можете заработать не более 10 акций - это 100 страниц серфинга и 25 кредитов на Вашу рекламу .(Это предел для бесплатного уровня) . 6000 Satoshi за полчаса в день очень неплохо.( Оценка стоимости 10 акций для бесплатного уровня).
2.Зайдите в меню профиль - это справа вверху. И в выпадающем меню выберите верхнюю строку Edit profile. На открывшейся странице заполните все поля со звездочками (адрес и т. д.). Это нужно для получения комиссии. Нажмите кнопку Save. И дальше внизу предлагается сделать второй шаг, выбрать вашу платежную систему.На эту же страницу можно попасть через боковое меню Affiliates - Earning и вставить свой Bitcoin адрес и опять нажать Save.
3. Добавьте свою рекламную ссылку (то, что вы хотите рекламировать) в боковом меню Get Exposure - Promote Pages. У вас все равно будут кредиты и они автоматически будут сюда переходить. Сайт очень хорош для рекламы. В меню Text Ads и Banner Ads Вы так же можете разместить бесплатную рекламу.
4. С повышением уровня аккаунта количество акций, доступных для конвертации в Bitcoin, будет увеличиваться.
В проекте существуют 12 уровней - первый бесплатный и 11 платных. С увеличением уровня аккаунта увеличиваются и различные приятные бонусы.
с 10 акций до 32-ух акций.
Стоимость от 3 $ за второй уровень (даст 12 акций)
Стоимость от 5.6$ за третий уровень (даст 14 акций)
Стоимость от 10$ за четвёртый уровень(даст 16 акций)
Стоимость от 20.7$ за пятый уровень(даст 18 акций)
Стоимость от 40.8$ за шестой уровень(даст 20 акций)
И так далее до 12 уровня ( прогрессивная шкала).
5.Вывод 2 раза в месяц на Ваш Bitcoin - кошелек при достижении суммы от 100000 Satoshi или на Payza.
6.В разделе Referral Tools находится весь рекламный инструмент.
проект http://bit.ly/2qi8XqQ