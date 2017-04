ArthurY Любитель

moneyplanet.world - Money Planet Я не админ и админа не знаю! Понравился проект. Несу на форум



Money Planet



Старт 30/04/2017



Легенда

На сегодняшний день, наверное, одна из самых быстро развивающихся областей - это валютный рынок. В этой сфере крутятся млрд. долларов, а курс доллара непременно растет. Все эти факторы свидетельствуют о том, что инвестиции в валютный рынок дают гарантии быстрой и высокой прибыли.



Наша компания, проведя мониторинг, сферы информационных технологий и наоснове полученной информации решила занять свою нишу в данной сфере. Мы предоставляем каждому нашему инвестору начать получать сверх прибыль на этом перспективном рынке.



Инвестируйте вместе с нами, не лишайте себя возможности получать стабильно постоянный доход. А наши сотрудники сделают все необходимое, чтобы наше сотрудничество превратилось в надежное партнерство.



Маркетинг

115% за 48 часов



Детали

Начисление 2,4% каждый час

вклад от 100 рублей до 10000 рублей

реферальная система 8%

платежки PerfectMoney(Verified, 3.9 Trust Score point(s)), Payeer

проект с уникальным дизайном и задумкой





Посмотреть/Зарегаться



Мой вклад

29.04.17 23:09

Transfer

Sent Payment: 3.52 USD to account U14047521 from U13462186. Batch: 174441074. Memo: Shopping Cart Payment. Replenishment of an account through PerfectMoney user U13462186 on 200.00 RUB.



