CashInHand - cashinhand.biz







Старт проекта: 12 апреля 2017



Описание(перевод Google):

Наша команда состоит из более двадцати высококвалифицированных специалистов в области управления финансовыми рисками, а также профессиональных трейдеров с обширным многолетним опытом работы на валютных рынках, а также на фондовом рынке. Все наши сотрудники имеют специальное образование и постоянно совершенствуют свои торговые навыки, принимают активное участие в организации тематических выставок и форумов, посвященных торговле на рынке Форекс.



Планы:

Код: Начальный вклад включен в выплату 102% через 1 день $1.00 и больше 107% через 3 дня $1.00 и больше 116% через 6 дней $1.00 и больше 136% через 12 дней $1.00 и больше 177% через 24 дня $1.00 и больше 260% через 48 дней $1.00 и больше 427% через 96 дней $1.00 и больше 762% через 192 дня $1.00 и больше Английский.



Денежные системы: PM, BTC, Payeer.



Минимальный вклад: $1



Минимальное изъятие: $0.02

Изъятия производятся инстантом.

Возможно только одно изъятие в сутки, то есть чтобы заказать следующее изъятие нужно подождать 24 часа после оплаты предидущего.



Реферальная программа: 3%



Скрипт: Лицензионный GoldCoders:

Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

cashinhand.biz - Licensed PM счет:

U14553127 (CashInHand.Biz)

Account type: Not verified,

2.9 Trust Score point(s)



Информация о SSL Сертификате:

Производитель: Go Daddy Secure Certificate Authority - G2

Срок действия: 12/Apr/2017 - 12/Apr/2018

cashinhand.biz resolves to 45.40.135.27

Серийный номер: 00AFDB61E7B02FAD39



Whois:

Код: Domain Name: CASHINHAND.BIZ Domain ID: D75153050-BIZ Sponsoring Registrar: NAMESILO Sponsoring Registrar IANA ID: 1479 Name Server: NS1.CASHINHAND.BIZ Name Server: NS2.CASHINHAND.BIZ Created by Registrar: NAMESILO Last Updated by Registrar: NAMESILO Domain Registration Date: Sun Apr 09 14:23:02 GMT 2017 Domain Expiration Date: Sun Apr 08 23:59:59 GMT 2018 Domain Last Updated Date: Wed Apr 12 12:50:44 GMT 2017 IP Address 45.40.135.27 - 5 other sites hosted on this server IP Location United States - Arizona - Scottsdale - Godaddy.com Llc ASN United States AS26496 AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC, US (registered Oct 01, 2002)

Мой вклад(листинг):

Date : 04/18/2017 05:53

From/To Account : U1028268 -> U14553127

Amount : 100

Currency : USD

Batch : 173116591

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to CashInHand.Biz - A Way of Success User analysis.



