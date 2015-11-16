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Президент Туркмении выиграл скачки и получил ключи от Toyota Land Cruiser Prado

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Президент Туркмении выиграл скачки и получил ключи от Toyota Land Cruiser Prado



Сообщается, что в такой закрытой стране для остального мира как Туркменистан в очередной раз прошли очередные большие скачки на элитных скакунах. Торжественные мероприятия состоялись в честь Дня туркменского скакуна - этот праздник в Туркмении считается официальным. И конечно, героем дня, как и предполагалось, стал президент этой страны г-н Гурбангулы Бердымухамедов - главный заезд на ахалтекинском скакуне остался за ним.

Немногим российским СМИ (да и в целом мировым СМИ тоже) удается сейчас работать в Туркменистане и одним из таких "счастливчиков" оказались РИА "Новости", чей корреспондент специально посетил в эту субботу это важное для этой страны мероприятие, на котором присутствуют единовременно тысячи и тысячи туркменистанцев.

1,2 км - такова дистанция, которую ему наряду с другими опытными конниками надо было как можно быстрее преодолеть, чтобы добиться этой победы. Скачки проходили на специальном президентском конезаводе недалеко от Ашхабада, где выращивают скакунов ахалтекинцев - лучших в мире. Что интересно, если верить словам диктора на ипподроме, коня для президента специально растил его внук, мальчик по имени Керимгулы и он же под всеобщие аплодисменты и бурные овации подвел ахалтекинского жеребца по кличке Мирас (наследство) к своему дедушке и вручил ему уздцы.

И дедушка показал себя в полной красе и продемонстрировав хорошую физическую подготовку бодро вскочил на Мираса и по выстрелу сигнального пистолета сразу же занял лидирующее место среди остальных конников, которое он и не упустил до самого конца дистанции. Расстояние заезда он прошёл буквально как стрела: - за 1 мин. 25 сек. и первым пересёк финишную черту. И даже не сойдя с коня, г-н Бердымухамедов уже получил ключи от шикарного нового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

Но президент оказался щедрым человеком и уже во время официальной церемонии награждения, отдал ключи от машины своему вице-премьеру по сельскому хозяйству г-ну Эсенмыраду Оразгельдыеву, со словами: "Эсенмырад, официально отдаю эту машину на нужды наших коневодов!". Эти слова были встречены громом оваций и восхвалений великому президенту! На глазах некоторых людей виднелись даже слезы! Щедрость, которая не знает границ!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5904fa3baf8a7
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