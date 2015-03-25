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Сервис по поиску работы для "синих воротничков" привлек $1,1 млн

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Старый Сегодня, 22:17
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 24.07.2015
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Сервис по поиску работы для "синих воротничков" привлек $1,1 млн

На сегодняшний момент, существует множество досок с объявлениями о работе и служб занятости, компания хочет тоже получить свою нишу в этом бизнесе. Стартап Work Today планирует быть LinkedIn для «синий воротничок» (от англ. blue-collar worker - это условное обозначение наемных работников, представителей рабочих специальностей, которые заняты в промышленности или производстве, «синие воротнички» являются представители среднего класса и принадлежат к самому большому соц. слою – 20 % занятого населения).


Вместо того, что бы выпустить приложение, как это делают другие стартапы, компания привлекла $1,1 млн для продолжения подключения работников к работе через СМС.
Инвесторами выступили: Mucker Capital, Social Capital, Hone Capital, бельгийский фонд E-Merge и GAN Ventures.

У 2016 году в Санта Монике, Калифорния, Джо Нигро создал Work Today, за это время более 50к пользователей воспользовались сервисом и осуществилось более 150к трудоустройств.

После регистрации работники получат текстовое сообщение, когда в их районе найдется работа, появляется доступная работа, а также описание работы и зарплата. Работники могут подать объявления о себе с помощью SMS, и работодатели будут выбирать кандидатов, которых они хотят нанять.

«Голубом воротнички» работают в различных отраслях - на квалифицированном или неквалифицированном производстве, добыче полезных ископаемых, нефтяных месторождениях, строительстве, механическом обслуживании, складировании, пожаротушении, техническом монтаже и на другие физические работы. Это не совсем тот тип объявлений, который обычно можно найти на LinkedIn или других досках вакансий, но Work Today нацелен на рынок кадрового обеспечения, стоимость этого рынка оценивается как минимум в $134 млрд.

Компания берет комиссия в размере 20% за каждый час, который рабочий тратит на работу - непосредственно с работодателя, а не с самого работника. Именно эта политика, отделяет Work Today от кадровых агентств и других служб, которые, по ее словам, обычно берут плату с работника, из работодателя. «Мы называем это« кражей заработной платы », и это огромная проблема, о которой никто не говорит в индустрии укомплектования штатов», - говорится в сообщении компании.

Перевод для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 22:31.
Jeff Jeff вне форума  
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