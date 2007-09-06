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mysystemx.com - My System X

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Старый Сегодня, 21:31
#1
Мастер
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 2,620
Благодарностей: 1,874
УГ: 0
КП: 0.625
mysystemx.com - My System X
Я не админ и не создатель проекта, тема носит ознакомительный характер



MySystemX была основана в январе 2017 года специалистами и сетевиками из Австрии, Австралии, Германии и Швейцарии специализирующихся на Forex.

Компания MySystemX является посредником, которая будет работать с полностью регулируемыми брокерами Forex, которые имеют лицензионные документы. Общий доход ожидается до 30% в месяц (плавающий).

Приём первых платежей начнётся 15 мая, старт инвестиционной программы с 1 июня 2017г. Начинают принимать средства на 2 недели ранее чтобы все депозиты крупных инвесторов были зачислены на счета трейдеров.

Сайт и презентации сейчас только на английском и немецком, турецкий будет через 2 недели, русский и испанский планируют подключить в начале июня.
Фото взято с официальной группы в Фейсбук, на нём создатели проекта и главные инвесторы





Способы пополнения:
• SEPA
• мгновенный перевод sofortbank (только для Европы)
• SWIFT
• Кредитные карты
• Bitcoin

Открытость компании и сделок:
- В бэк-офисе будут видны все результаты компании.
- Компания будет самостоятельно опубликовывать результаты
ежедневной торговли (как Myfxbook ком)
- результаты компании, таким образом, доступны для общественности
- Тут не будет пакетов, т.е. не будет ограничений по времени
- Вы сами решаете, как долго ваши деньги будут работать на вас
- Ваши деньги всегда остаются за вами независимо от того, сколько
времени прошло
- Забрать депозит можно в любое время
- Тут нет даты окончания срока действия компании, поскольку вы
работаете с деньгами, таким образом, будет достигаться реальная
прибыль

Другие важные моменты:

- Торговля только начинается в начале июня
- вы можете внести депозит только после 15 мая
- Регистрация ТОЛЬКО по Спонсорской Ссылке
- Не будет сомнительных платежных процессоров
- Все депозиты будут застрахованы в банке.

Партнёрская программа:
Есть несколько видов вознаграждения

1) Прямой бонус (только для лично приглашенных!)
Level 1 5%
Level 2 6% ≥ 25,000.00 (сумма депозитов вашей команды)
Level 3 7% ≥ 50,000.00
Level 4 8% ≥ 100,000.00
Level 5 9% ≥ 500,000.00
Level 6 10% ≥ 1,000,000.00
Level 7 10% ≥ 5,000,000.00
Level 8 10% ≥ 10,000,000.00
Level 9 10% ≥ 20,000,000.00

2) Командный бонус
Комиссии оплачиваются не только за прямых партнеров, начиная с уровня 2 вы также можете
получать комиссионные от косвенных партнеров, если у одного из ваших прямых партнеров
меньший уровень карьеры, вы получаете + в процентах к вашему квалифицированному уровню.

Пример:
1. Партнер достиг 5-го уровня (более 500 тыс. Инвестиций). Для каждого Инвестиции прямого партнера в размере 9%
Комиссия оплачивается.
2. Партнер достиг 5-го уровня (более
500 тыс. Инвестиций). Прямой партнер находится в
Уровне 1 и представила нового партнера, который
Также вложили деньги. Прямой партнер зарабатывает
5% комиссии; Партнер выше (Уровень 5 9%) получает разницу, которая в этом случае
4% (9% -5% = 4%).

Как рассчитывается общий объём!
Пример:
Прямой партнер инвестирует 5000 долларов США. 1-й уровень составляет 100%, поэтому ваш общий объем инвестиций связанный с вашим уровнем карьеры, составляет 5000 долларов США. Два Косвенных партнеры также инвестируют 5000 долларов США в уровни 2 и 3. Уровень 2 - 50%, а уровень 3 - 40%, поэтому 2500 и 2000 долларов рассчитывают на объем инвестиций. Ваш новый общий объем: 9500 долларов

3) Бонусы за достижение уровней:

За 2-й уровень (оборот 25,000$) – 1000$
3-й (оборот 50,000$) – 2000$
4-й (оборот 100,000$) – 4000$
5-й (оборот 500,000$) – 10000$

4) Доход от прибыли ваших партнёров
Вы 3 года зарабатываете регулярные комиссии от прибыли ваших прямых и косвенных партнёров,
До 6 уровней вниз! Это очень ценный стимул для построения большой команды

Commissions Partner Profit
Level 1 ------2.5%
Level 2 ------1%
Level 3 ------0.5%
Level 4 ------0.5%
Level 5-------0.25%
Level 6-------0.25%

Регистрация в проекте только по партнёрской ссылке, обращайтесь ко мне за инструкциями в личку и через контакты моего сайта в подписи DeZZZinvest
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