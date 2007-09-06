DeZZZ Мастер

Имя: Денис Пол: Мужской Возраст: 33 Адрес: Харьков Инвестирую в: HYIP Регистрация: 28.02.2013 Сообщений: 2,620 Благодарностей: 1,874 УГ: 0 КП: 0.625

mysystemx.com - My System X Я не админ и не создатель проекта, тема носит ознакомительный характер

ССЫЛКА НА САЙТ MySystemX.com





MySystemX была основана в январе 2017 года специалистами и сетевиками из Австрии, Австралии, Германии и Швейцарии специализирующихся на Forex.



Компания MySystemX является посредником, которая будет работать с полностью регулируемыми брокерами Forex, которые имеют лицензионные документы. Общий доход ожидается до 30% в месяц (плавающий).



Приём первых платежей начнётся 15 мая, старт инвестиционной программы с 1 июня 2017г. Начинают принимать средства на 2 недели ранее чтобы все депозиты крупных инвесторов были зачислены на счета трейдеров.



Сайт и презентации сейчас только на английском и немецком, турецкий будет через 2 недели, русский и испанский планируют подключить в начале июня.

Фото взято с официальной группы в Фейсбук, на нём создатели проекта и главные инвесторы











Способы пополнения:

• SEPA

• мгновенный перевод sofortbank (только для Европы)

• SWIFT

• Кредитные карты

• Bitcoin



Открытость компании и сделок:

- В бэк-офисе будут видны все результаты компании.

- Компания будет самостоятельно опубликовывать результаты

ежедневной торговли (как Myfxbook ком)

- результаты компании, таким образом, доступны для общественности

- Тут не будет пакетов, т.е. не будет ограничений по времени

- Вы сами решаете, как долго ваши деньги будут работать на вас

- Ваши деньги всегда остаются за вами независимо от того, сколько

времени прошло

- Забрать депозит можно в любое время

- Тут нет даты окончания срока действия компании, поскольку вы

работаете с деньгами, таким образом, будет достигаться реальная

прибыль



Другие важные моменты:



- Торговля только начинается в начале июня

- вы можете внести депозит только после 15 мая

- Регистрация ТОЛЬКО по Спонсорской Ссылке

- Не будет сомнительных платежных процессоров

- Все депозиты будут застрахованы в банке.



Партнёрская программа:

Есть несколько видов вознаграждения



1) Прямой бонус (только для лично приглашенных!)

Level 1 5%

Level 2 6% ≥ 25,000.00 (сумма депозитов вашей команды)

Level 3 7% ≥ 50,000.00

Level 4 8% ≥ 100,000.00

Level 5 9% ≥ 500,000.00

Level 6 10% ≥ 1,000,000.00

Level 7 10% ≥ 5,000,000.00

Level 8 10% ≥ 10,000,000.00

Level 9 10% ≥ 20,000,000.00



2) Командный бонус

Комиссии оплачиваются не только за прямых партнеров, начиная с уровня 2 вы также можете

получать комиссионные от косвенных партнеров, если у одного из ваших прямых партнеров

меньший уровень карьеры, вы получаете + в процентах к вашему квалифицированному уровню.



Пример:

1. Партнер достиг 5-го уровня (более 500 тыс. Инвестиций). Для каждого Инвестиции прямого партнера в размере 9%

Комиссия оплачивается.

2. Партнер достиг 5-го уровня (более

500 тыс. Инвестиций). Прямой партнер находится в

Уровне 1 и представила нового партнера, который

Также вложили деньги. Прямой партнер зарабатывает

5% комиссии; Партнер выше (Уровень 5 9%) получает разницу, которая в этом случае

4% (9% -5% = 4%).



Как рассчитывается общий объём!

Пример:

Прямой партнер инвестирует 5000 долларов США. 1-й уровень составляет 100%, поэтому ваш общий объем инвестиций связанный с вашим уровнем карьеры, составляет 5000 долларов США. Два Косвенных партнеры также инвестируют 5000 долларов США в уровни 2 и 3. Уровень 2 - 50%, а уровень 3 - 40%, поэтому 2500 и 2000 долларов рассчитывают на объем инвестиций. Ваш новый общий объем: 9500 долларов



3) Бонусы за достижение уровней:



За 2-й уровень (оборот 25,000$) – 1000$

3-й (оборот 50,000$) – 2000$

4-й (оборот 100,000$) – 4000$

5-й (оборот 500,000$) – 10000$



4) Доход от прибыли ваших партнёров

Вы 3 года зарабатываете регулярные комиссии от прибыли ваших прямых и косвенных партнёров,

До 6 уровней вниз! Это очень ценный стимул для построения большой команды



Commissions Partner Profit

Level 1 ------2.5%

Level 2 ------1%

Level 3 ------0.5%

Level 4 ------0.5%

Level 5-------0.25%

Level 6-------0.25%



ССЫЛКА НА САЙТ MySystemX.com Регистрация в проекте только по партнёрской ссылке, обращайтесь ко мне за инструкциями в личку и через контакты моего сайта в подписи DeZZZinvest MySystemX была основана в январе 2017 года специалистами и сетевиками из Австрии, Австралии, Германии и Швейцарии специализирующихся на Forex.Компания MySystemX является посредником, которая будет работать с полностью регулируемыми брокерами Forex, которые имеют лицензионные документы. Общий доход ожидается до 30% в месяц (плавающий).Приём первых платежей начнётся 15 мая, старт инвестиционной программы с 1 июня 2017г. Начинают принимать средства на 2 недели ранее чтобы все депозиты крупных инвесторов были зачислены на счета трейдеров.Сайт и презентации сейчас только на английском и немецком, турецкий будет через 2 недели, русский и испанский планируют подключить в начале июня.Фото взято с официальной группы в Фейсбук, на нём создатели проекта и главные инвесторы• SEPA• мгновенный перевод sofortbank (только для Европы)• SWIFT• Кредитные карты• Bitcoin- В бэк-офисе будут видны все результаты компании.- Компания будет самостоятельно опубликовывать результатыежедневной торговли (как Myfxbook ком)- результаты компании, таким образом, доступны для общественности- Тут не будет пакетов, т.е. не будет ограничений по времени- Вы сами решаете, как долго ваши деньги будут работать на вас- Ваши деньги всегда остаются за вами независимо от того, скольковремени прошло- Забрать депозит можно в любое время- Тут нет даты окончания срока действия компании, поскольку выработаете с деньгами, таким образом, будет достигаться реальнаяприбыль- Торговля только начинается в начале июня- вы можете внести депозит только после 15 мая- Регистрация ТОЛЬКО по Спонсорской Ссылке- Не будет сомнительных платежных процессоров- Все депозиты будут застрахованы в банке.Есть несколько видов вознагражденияLevel 1 5%Level 2 6% ≥ 25,000.00 (сумма депозитов вашей команды)Level 3 7% ≥ 50,000.00Level 4 8% ≥ 100,000.00Level 5 9% ≥ 500,000.00Level 6 10% ≥ 1,000,000.00Level 7 10% ≥ 5,000,000.00Level 8 10% ≥ 10,000,000.00Level 9 10% ≥ 20,000,000.00Комиссии оплачиваются не только за прямых партнеров, начиная с уровня 2 вы также можетеполучать комиссионные от косвенных партнеров, если у одного из ваших прямых партнеровменьший уровень карьеры, вы получаете + в процентах к вашему квалифицированному уровню.1. Партнер достиг 5-го уровня (более 500 тыс. Инвестиций). Для каждого Инвестиции прямого партнера в размере 9%Комиссия оплачивается.2. Партнер достиг 5-го уровня (более500 тыс. Инвестиций). Прямой партнер находится вУровне 1 и представила нового партнера, которыйТакже вложили деньги. Прямой партнер зарабатывает5% комиссии; Партнер выше (Уровень 5 9%) получает разницу, которая в этом случае4% (9% -5% = 4%).Прямой партнер инвестирует 5000 долларов США. 1-й уровень составляет 100%, поэтому ваш общий объем инвестиций связанный с вашим уровнем карьеры, составляет 5000 долларов США. Два Косвенных партнеры также инвестируют 5000 долларов США в уровни 2 и 3. Уровень 2 - 50%, а уровень 3 - 40%, поэтому 2500 и 2000 долларов рассчитывают на объем инвестиций. Ваш новый общий объем: 9500 долларовЗа 2-й уровень (оборот 25,000$) – 1000$3-й (оборот 50,000$) – 2000$4-й (оборот 100,000$) – 4000$5-й (оборот 500,000$) – 10000$Вы 3 года зарабатываете регулярные комиссии от прибыли ваших прямых и косвенных партнёров,До 6 уровней вниз! Это очень ценный стимул для построения большой командыCommissions Partner ProfitLevel 1 ------2.5%Level 2 ------1%Level 3 ------0.5%Level 4 ------0.5%Level 5-------0.25%Level 6-------0.25%

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