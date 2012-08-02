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Джек Дорси купил акции Twitter на $ 9,5 млн

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Джек Дорси купил акции Twitter на $ 9,5 млн
После того, как Twitter опубликовала отчет о финансовой деятельности, из которого стало ясно, что компания превысила ожидаемый уровень прибыли, генеральный директор Джек Дорси купил акции на сумму $ 9,5 млн. Он совершил покупку всего через два дня после того, как Twitter сообщила о росте дохода в первом квартале выше ожидаемого уровня.



Согласно информации, поданной в SEC, в пятницу Дорси купил 572*002 акций Twitter. Он подтвердил свою покупку твитом и отметил, что в 2017 году купил уже 1 млн акций компании.



Основываясь на цену $ 16,62 за акцию в пятницу, на последнюю покупку Дорси потратил $ 9,5 млн, а в его руках находятся акции на $ 267 млн.



Покупка акций Дорси резко контрастирует с действиями другого соучредителя, Эвана Уильямса, который недавно заявил, что планирует продать 30% акций в течение следующего года. Один из первых инвесторов Twitte, Крис Сакка недавно сказал, что продал все акции компании с того момента, как Дорси занял пост генерального директора.

Последние несколько кварталов Twitter находится под ударами со стороны Уолл-стрит из-за замедления роста пользователей и доходов. В квартальном отчете компания сообщила, что все направления росли выше ожидаемого уровня, но по сравнению с прошлогодним показателем выручка снизилась.*

Перевод специально для mmgp.ru

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