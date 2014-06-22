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Российские власти всё же начали вводить курортные сборы с отдыхающих

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Российские власти всё же начали вводить курортные сборы с отдыхающих



На форуме уже были посты, в которых затрагивалась тема введения будущего курортного сбора в России и вот теперь приходят сообщения, что на неделе, правительство РФ, одобрило законопроект о курортных сборах, но правда пока в качестве эксперимента такой "курортный сбор" должен будет введен в 2018 году для 4-х российских регионов, но вряд ли наши власти остановятся на этом.

Итак, уже со следующего курортного сезона 2018 года, каждый отдыхающий в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях должен будет заплатить за пользование так называемой "курортной инфраструктурой" по 100 рублей в день, соответственно, за месяц полноценного отдыха "набежит" 3000 рублей сверху. Для многих сумма не критическая, но всё же интересно: - а куда в реальности пойдут эти средства и причём не такие уж и малые.

Оказывается, теперь еще предстоит создать и запустить в работу так называемый "Фонд развития курортной инфраструктуры" - очередную бюрократическую машину со своим немаленьким аппаратом и наверняка не слабыми зарплатами. И вот как только машина по сбору денег с отдыхающих будет запущена, то она начнет работать и распределять собранные средства. СМИ сообщают, что деньги пойдут на благоустроительные работы на курортах, ремонт зданий и помещений для открытого доступа курортников, вообщем всё во благо и на радость нашему курортнику.

Пока что по решению правительства этот эксперимент будет длиться 4 года и если он будет удачным, то соответственно, будет принято решение ввести "курортный сбор" на всей территории РФ, его цена конечно, может варьироваться по регионам. Однако, игроки на этом рынке напоминают, что в современной России уже однажды вводился такой курортный сбор и было это с 1991 по 2004 год, но в итоге от него тогда отказались из-за неэффективного расходования средства - много денег уходило на управленческий аппарат или администрирование, а на сами курорты шли какие-то "слёзы". И вот теперь всё заново.

Российский союз туриндустрии (РСТ), в лице его вице-президента г-на Барзыкина, к примеру, утверждает, что за границей подобный сбор введен только в очень хорошо развитых туристических зонах, но прибывающие туристы далеко не восторге от него и там. И он же дополняет, что пока РСТ не увидит от властей конкретных расчетов объема такого сбора с отдыхающих, то эту инициативу они поддерживать не станут. А кроме того, Ассоциации туроператоров России (АТОР) также негативно отнеслась в этой инициативе и директор этой Ассоциации г-жа Майя Ломидзе заявила, что население сейчас крайне чувствительно к повышению цен на отдых и даже если будет увеличение всего на 1 000 рублей, то это уже приведет к снижению спроса на турпутевки. Однако, процесс всё равно был запущен и со следующего года начнётся его исполнение.

Cпециально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5904b40d76a5a
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