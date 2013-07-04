lannna Мастер

Имя: SVETLANA Пол: Женский Инвестирую в: Другое Регистрация: 04.07.2013 Сообщений: 4,627 Благодарностей: 4,443 УГ: 3 КП: 0.581 подарки награды

Стартап Deep Sentinel по обеспечению домашней безопасности привлек $7,4 млн Deep Sentinel, стартап по обеспечению домашней безопасности, привлек $7,4 млн в Серии А, о чем было объявлено сегодня.







Инвесторами выступили Lux Capital и



Селинджер изложил философию своей последней компании. Так, он считает, что за последнее время характер ограблений сильно изменился. Не взламывая дом, грабители могут стоить домовладельцам тысячи долларов, а то и больше, просто воруя посылку, например, с Amazon, с переднего крыльца дома.



Эти действия требуют улучшения услуг, предоставляемых частными охранными компаниями.



Но старые охранные компании и корпорации, например, ADT Security Services, основанная в 1874 году, не успевают за временем. Селинджер уверен, что он сможет расширить рынок, получить долю этого рынка обеспечивая сохранность и безопасность не только дому, а и придомовой территории собственника.





Для этого компания выпускает серию камер, работа которых основана на глубинном обучении*, камеры смогут оценивать угрозы, предотвращать кражи. Это та же технология, что и у автопроизводителей беспилотных авто, или же как у Facebook, для идентификации людей по фото.



Deep Sentinel не показал свое оборудование, т.к. оно еще в разработке, но предварительно можно сказать, что это будет выглядеть, как обычная домашняя камера безопасности. Сами видеокамеры будут вполне стандартными, ценность будет иметь ее программное обеспечение.



Охранная система предназначена для распознания видеокартинки и другой контекстной информации с анализом угрозы в режиме онлайн. Селинджер четко сформулировал, что стартап Deep Sentinel - это не просто решение для охраны территории, а система для быстрого реагирования и в конечном счете отпугивания преступников. Система может включать в себя предупредительные сигналы, возможно сирену, или огни. Компания также рассматривала вариант использование дронов, но Селинджер полагает, что технология пока еще слишком молодая и видеокамер на начальном этапе будет достаточно.



Селинджер входит в переполненный рынок, это и интеллектуальный видеомонитор Camio, и камеры Hikvision на основе Intel Movidius, Netatmo's Presence и др., обеспечивающие системы искусственного интеллекта для камер, но фишка стартапа Deep Sentinel - это его универсальность, комплексность и удобство в использовании.



Любой разработчик, у которого есть свободное время, может создать элементарный классификатор объекта из нейронной сети, и любой стартап по разработке искусственного интеллекта можно купить/продать. Но бизнес на продаже глубинного обучения - пустая трата времени. Если бы вы установили Qualcomm Snapdragon на Nokia 3310, это не сделало б ее конкурентом iPhone.



Именно поэтому Селинджер сосредоточился на разработке своей технологии для решения основных проблем клиентов, таких как конфиденциальность и цена. Разработкой программного обеспечения занимался сам Селинджер и его команда.



В то время, пока клиенты конкурентов будут настраивать свои камеры, оборудование Deep Sentinel будет уже предварительно подготовлено перед установкой. Кроме того, работа камер будет давать максимально точный результат, анализ будет проводиться только в тех частях и моментах видеопотока, где может произойти угроза. В итоге это приведет к экономии средств клиентов, т.к. не нужно будет платить за место в облачных хранилищах, а также это обеспечивает конфиденциальность, т.к. не нужно передавать видеоряд в эти же облачные хранилища.



Джейсон Прессман, партнер Shasta Ventures, сказал, что был удивлен как размером рынка по охране частной собственности, так и неадекватностью существующих решений на рынке. Shasta Ventures не новичок в инвестировании подобных проектов, а один из первых инвесторов охранной компании





* - камеры с искусственным интеллектом, способные характеризовать и предварительно классифицировать изображения действия, которых попадают в поле обозрения видеокамеры.



Перевод специально для mmgp.ru:



Инвесторами выступили Shasta Ventures при поддержке Bezos Expeditions UP2398 . Стартап основанный серийным предпринимателем Дэвидом Селинджером, который делает ставку на свой личный опыт и заявляет, что сможет обеспечить необходимую дифференциацию даже в людных местах.Селинджер изложил философию своей последней компании. Так, он считает, что за последнее время характер ограблений сильно изменился. Не взламывая дом, грабители могут стоить домовладельцам тысячи долларов, а то и больше, просто воруя посылку, например, с Amazon, с переднего крыльца дома.Эти действия требуют улучшения услуг, предоставляемых частными охранными компаниями.Но старые охранные компании и корпорации, например, ADT Security Services, основанная в 1874 году, не успевают за временем. Селинджер уверен, что он сможет расширить рынок, получить долю этого рынка обеспечивая сохранность и безопасность не только дому, а и придомовой территории собственника.Для этого, камеры смогут оценивать угрозы, предотвращать кражи. Это та же технология, что и у автопроизводителей беспилотных авто, или же как у Facebook, для идентификации людей по фото.Deep Sentinel не показал свое оборудование, т.к. оно еще в разработке, но предварительно можно сказать, что это будет выглядеть, как обычная домашняя камера безопасности. Сами видеокамеры будут вполне стандартными, ценность будет иметь ее программное обеспечение.Охранная система предназначена для распознания видеокартинки и другой контекстной информации с анализом угрозы в режиме онлайн. Селинджер четко сформулировал, что стартап Deep Sentinel - это не просто решение для охраны территории, а система для быстрого реагирования и в конечном счете отпугивания преступников. Система может включать в себя предупредительные сигналы, возможно сирену, или огни. Компания также рассматривала вариант использование дронов, но Селинджер полагает, что технология пока еще слишком молодая и видеокамер на начальном этапе будет достаточно.Селинджер входит в переполненный рынок, это и интеллектуальный видеомонитор Camio, и камеры Hikvision на основе Intel Movidius, Netatmo's Presence и др., обеспечивающие системы искусственного интеллекта для камер, но фишка стартапа Deep Sentinel - это его универсальность, комплексность и удобство в использовании.Любой разработчик, у которого есть свободное время, может создать элементарный классификатор объекта из нейронной сети, и любой стартап по разработке искусственного интеллекта можно купить/продать. Но бизнес на продаже глубинного обучения - пустая трата времени. Если бы вы установили Qualcomm Snapdragon на Nokia 3310, это не сделало б ее конкурентом iPhone.Именно поэтому Селинджер сосредоточился на разработке своей технологии для решения основных проблем клиентов, таких как конфиденциальность и цена. Разработкой программного обеспечения занимался сам Селинджер и его команда.В то время, пока клиенты конкурентов будут настраивать свои камеры, оборудование Deep Sentinel будет уже предварительно подготовлено перед установкой. Кроме того, работа камер будет давать максимально точный результат, анализ будет проводиться только в тех частях и моментах видеопотока, где может произойти угроза. В итоге это приведет к экономии средств клиентов, т.к. не нужно будет платить за место в облачных хранилищах, а также это обеспечивает конфиденциальность, т.к. не нужно передавать видеоряд в эти же облачные хранилища.Джейсон Прессман, партнер Shasta Ventures, сказал, что был удивлен как размером рынка по охране частной собственности, так и неадекватностью существующих решений на рынке. Shasta Ventures не новичок в инвестировании подобных проектов, а один из первых инвесторов охранной компании Nest . Джейсон Прессман уверен, что Deep Sentinel сможет повторить успех Nest уже в следующем году, когда продукт выйдет на рынок.Перевод специально для mmgp.ru: TechCrunch

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