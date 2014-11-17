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Advent France Biotechnology провела первое закрытие биотехнологического фонда

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Advent France Biotechnology провела первое закрытие биотехнологического фонда

Расположенная в Париже (Франция) компания Advent France Biotechnology провела первое закрытие посевного фонда Advent France Biotechnology на отметке 64,75 миллионов евро.

При поддержке Национального посевного фонда (Fonds National d’Amorçage) и управляемый Bpifrance в рамках программы "Инвестиции в будущее" и Европейским фондом стратегических инвестиций, венчурный фонд будет работать в качестве средства передачи технологий с участием нескольких научно-исследовательских учреждений и их соответствующих отделений по передаче технологий для помощи в посевном раунде финансирования и дальнейшем развитии французских компаний, занятых в сфере наук о жизни (биология, медицина, антропология, социология и т.д.). В дополнение к институциональным фондам фондов, финансирование было получено от частных компаний, семейных офисов и Европейского инвестиционного фонда.

При поддержке Advent Life Sciences, которая предоставит прямой доступ к команде из 15 специалистов в области инвестиций, Advent France Biotechnology будет заниматься разработкой и поддержкой на ранних стадиях проектов в сфере наук о жизни в Великобритании, Европе и США. В дополнение к своим партнерским отношениям с Advent Life Sciences, фирма намерена тесно сотрудничать с существующими французскими венчурными компаниями в плане совместного финансирования проектов.

Компания Advent France Biotechnology была основана в 2016 году и работает под руководством Алена Урье и Маттье Куте. Фирма в работе опирается на высококвалифицированную и опытную команду, обладающую обширным медицинским, научным, производственным и деловым опытом, а также отличным послужным списком.

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