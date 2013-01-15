Lidex.top - рефбэк 100% с вклада + постоянный возврат 80% с дохода!

Всем привет!
Проект Lidex.top обсуждается тут http://mmgp.ru/showthread.php?t=512947
Я предлагаю рефбэк 100% на ваши вклады, т.е. вашей оплаты за проверку (напомню, стоимость проверки составляет 35$, из них 5$ реферальные). Это составляет 5$
А далее я выплачиваю 80% каждый день со всей рефки от вашего дохода, причём сразу ставку беру по максимуму, т.е. по 0.25$ реферальных за каждый опрос! Таким образом, я буду отдавать 80% от этой суммы, а это 0.2$, за каждый опрос!
Выплаты делаю 1 раз в день.
Алгоритм действий:
1. Регистрируемся в проекте по ссылке в подписи. Можете уточнить у меня, есть ли вы в моих рефералах. И перед регистрацией лучше почистить куки.
2. После внесения депозита (оплаты проверки) связываемся с мной в ЛС, скайп (в профиле), или телеграме, предоставляем ваш логин и кошелёк, куда слать RCB (выплата на ту же ПС, откуда сделан депозит), а также необходим ваш ID, который можно найти в разделе "мои партнёры", там есть партнёрская ссылка, в ней есть ID - это цифры после букв rf.
3. Отписываемся в теме о получении.
Телеграм: @investeiaf
Skype: investeiaf
email: investeiaf@gmail.com
Всем удачных инвестиций!