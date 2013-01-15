Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Lidex.top - рефбэк 100% с вклада + постоянный возврат 80% с дохода!

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Старый Сегодня, 18:44
#1
Топ Мастер
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 31
Адрес: Воронеж
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 11,216
Благодарностей: 10,853
УГ: 5
КП: 0.334
подарки
Lidex.top - рефбэк 100% с вклада + постоянный возврат 80% с дохода!
Всем привет!

Проект Lidex.top обсуждается тут http://mmgp.ru/showthread.php?t=512947

Я предлагаю рефбэк 100% на ваши вклады, т.е. вашей оплаты за проверку (напомню, стоимость проверки составляет 35$, из них 5$ реферальные). Это составляет 5$

А далее я выплачиваю 80% каждый день со всей рефки от вашего дохода, причём сразу ставку беру по максимуму, т.е. по 0.25$ реферальных за каждый опрос! Таким образом, я буду отдавать 80% от этой суммы, а это 0.2$, за каждый опрос!

Выплаты делаю 1 раз в день.

Алгоритм действий:
1. Регистрируемся в проекте по ссылке в подписи. Можете уточнить у меня, есть ли вы в моих рефералах. И перед регистрацией лучше почистить куки.
2. После внесения депозита (оплаты проверки) связываемся с мной в ЛС, скайп (в профиле), или телеграме, предоставляем ваш логин и кошелёк, куда слать RCB (выплата на ту же ПС, откуда сделан депозит), а также необходим ваш ID, который можно найти в разделе "мои партнёры", там есть партнёрская ссылка, в ней есть ID - это цифры после букв rf.
3. Отписываемся в теме о получении.

Телеграм: @investeiaf
Skype: investeiaf
email: investeiaf@gmail.com



Всем удачных инвестиций!
__________________
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vagh на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:09
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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