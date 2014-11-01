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Как можно за $100 открыть своё "издательское дело" на Amazon

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#1
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Как можно за $100 открыть своё "издательское дело" на Amazon



Ранее на форуме уже рассматривались возможности заработка на Амазон с помощью продажи книг на этот ресурсе. Но в настоящее время также имеется возможность заняться издательским бизнесом (оговоримся сразу: - эта тема может быть интересна в основном тем людям, кто хорошо владеет английским языком, т.к работать придётся для англоязычных читателей) там же и как это можно сделать, то об этом повествование ниже. И для информации можно еще упомянуть, что почти 75% электронных книг в США приобретаются через Амазон, так что поле для деятельности имеется.

Писателем для такого бизнеса становится совсем не нужно - большую часть писательского труда вполне по силам сделать и нанятым вами фрилансерам, ну а вы как организатор своего дела можете взять для себя более интересные задачи: - придумывание идей, поиск тем и ниш для таких книг, а также их раскрутка и маркетинг.




Схема ваших действий будет следующей:

1). На читательском рынке США нужно будет поискать свою читательскую нишу и скорее всего ваш поиск должен будет идти в сфере документальной прозы, где сюжет будет основан на реальных событиях. Также здесь главное и самому разбираться хорошо в найденном вами сюжете.

2). Найдя подходящий сюжет для книги, ту же начинаем поиск так называемого "литературного негра" (по-английски: ghostwriter), который владеет английским "на отлично" и даем ему заказ, нет не на целую книгу, а на серию статей по уже выбранной вами тематике. Если он соглашается, то лучше всего также подписать с ним заранее договор о передаче авторских прав на подготовленный затем им материал.

3). Пока один для вас пишет "книгу", вы не теряете зря время, а заказываете другому дизайнеру фрилансеру разработку обложки для книги. Здесь важно, чтобы обложка нравилась большинству потенциальных покупателей прямо с первого взгляда.




4). После получения материала от "литературного негра" нужно, чтобы он прошел редактуру редактора. Эту работу вполне может выполнить найденный вами на фрилансерских ресурсах фрилансер-редактор.

5). Далее книгу нужно будет отформатировать под Kindle устройства: - обратно, этой работой может заняться нанятый вами фрилансер, который имеет хороший опыт в этом деле.

6). Готовую книгу нужно будет загрузить на Kindle Direct Publishing (это раздел Амазаона посвященный электронным книгам) и плюс для тех кто хочет держать в руках именно бумагу, а не электронную книгу, то грузим книгу еще и в CreateSpace.

7). Всё, продажа вашего "произведения" стартует: - деньги капают на ваш акк по схеме 30/70 или 70/30 от розничной цены. Деньги можно будет вывести на платежную карту эмитированную в ПС "Payoneer".

Что выгодного для вас в этом бизнесе

1). Подобрав надежную команду фрилансеров, такой бизнес можно будет поставить со временем на поток и, следовательно, деньги будут постоянно вам "капать".
2). "Издательством книжек" можно начинать заниматься с тех же 100 долл. США - здесь это минимальная инвестиция.
3). На издание вашей первой книги должно уйти не более 2 недель.
4). Полученную в итоге вашу книгу, вы может использовать на только для продажи на Амазон, но и к примеру, продать на других англоязычных ресурсах и т.п.

Детальные траты на издание первой книги

1). Поискать "литературного негра" вы сможете на таких ресурсах как: fiwerr и upwork.
2). Стоимость текста для книги, не более чем в 6 000 слов составит где-то долларов 60 - для старта это вполне нормально.
3). Картинки для обложки и для иллюстраций можно купить на фотостоках, а дизайнер обложки будет стоить вам в районе 5 долл. США, т.е всего на это будет потрачено около 15 долл. США.
4). Фрилансер-редактор будет стоить вам до 15 долл. СШа за 6000 слов текста.
5). За форматирование выполнение фрилансером под Kindle устройство вы заплатите не более 5 долл.США.
6). Самостоятельно загрузите материал в аккаунт Kindle Direct Publishing (KDP), т.е это бесплатно.
7). Пиар книжки, если будет участвовать в программе KDP Selrct, то также бесплатен.

Итого: не более 100 долл. США все траты, т.е порог входа в "издательский бизнес" совсем невысокий.

Что в основном пользуется популярностью у читателей

Если кого-то уже заинтересовало это дело, то можно тут же подбросить несколько тем, ну например: cтарение, как с ним бороться, способы управлять своим гневом, вместе преодолеваем боли в спине, турпоездки заграницу, чтение для охотников и рыболовов, красота и ваше здоровье, дрессируем своих собачек и кошечек, кулинарные рецепты, реклама в Интернете, как правильно воспитывать детей, садоводство, самоучитель по игре на музыкальных инструментах, как улучшить память (и все прочие темы с "как"), наставления по саморазвитию, виноделие и т.д. и т.п.

Так какой в итоге может быть ваш заработок?

Здесь главный вопрос в том, что чем больше вы запустите на Амазон своих книг, тем больше будет заработок. Автор метода, который поделился этим способом заработка, утверждает, что закачав на сервис более 200 книг, сейчас он имеет чистыми почти 4000 долл. в месяц. Цикл "жизни" одной закачанной книги может быть от 6 месяцев до нескольких лет и пока она будет продаваться, то вам и будет постоянно "капать" прибыль с её продаж.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5904a0057c69a
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:32.
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