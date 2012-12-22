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Военные подняли со дна Дона танк США времён Великой Отечественной
В Воронежской области российские военные подняли со дна реки Дон танк США «Стюарт», который поставлялся в Советский Союз во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил начальник экспедиционного центра Министерства обороны России Евгениий Бинюков.
«Экспедиция Минобороны осуществила подъём танка «Стюарт» со дна реки Дон в районе населённого пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области», - уточнил он.
Также отмечается, что со дна Дона подняли башню и фрагменты немецкой самоходной артиллерийской установки StuG III. В настоящее время военные специалисты приступили к подъёму трактора С-65 «Сталинец».