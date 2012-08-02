В 2017 годуWPP потратит в Snapchat больше $ 200 млн

Генеральный директор крупнейшей в мире рекламной группы WPP, Мартин Соррелл заявил, что его компания планирует потратить $ 200 млн на рекламу в Snapchat. Об этом он заявил в четверг, во время интервью с сетью новостей Cheddar.
Цифра более чем в два раза превышает $ 96 млн, потраченные WPP на рекламу Snapchat в 2016 году. Заявление Соррела указывает на то, что материнская компания мессенджера Snap Inc. смогла обеспечить по крайней мере некоторые из финансовых обязательств на сумму от $ 100 млн до $ 200 млн, которые она запрашивала у рекламных агентств ранее в этом году.
Пресс-секретарь Snap отказался комментировать запрос от Business Insider.
В январе Соррелл рассказал Business Insider, что рекламодатели начинают смотреть на Snapchat как на «третью силу» вместе с Google и Facebook, которые в совокупности обеспечили почти весь рост доходов от цифровой рекламы в прошлом году.
В четверг, во время интервью с Cheddar Соррелл сказал, что компания Snap по-прежнему очень маленькая по отношению с Google и Facebook, но ему хотелось бы, чтобы она стала третьим сильным участником рынка. Он сказал, что ожидает рост доходов Snap от рекламы до $ 1 млрд в этом году.
72-летний глава рекламного бизнеса также поставил под сомнение рост Snap. Несмотря на то, что WPP потратит на Snap $ 200 млн, это по-прежнему мало, учитывая то, что в прошлом году агентство потратило в Google $ 5 млрд, а в Facebook — $ 1,7 млрд.
Все пристально смотрят на Snap и ждут, когда 10 мая компания опубликует первый финансовый квартальный отчет после выхода на IPO. Согласно отчету eMarketer, в 2017 году доходы от продажи рекламы в США вырастут на 158% до $ 770 млн. Полное интервью Соррела с Cheddar можно посмотреть ниже:
На фоне новости акции компании выросли на 2,5%
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Перевод специально для mmgp.ru