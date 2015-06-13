Инвестиционный брокер ICE FX.

Познакомился с вот таким брокером, и попробую описать свои впечатления. Знакомство продолжается, поэтому буду по ходу добавлять все то, что подметил. Итак, что нравится с первого знакомства, брокер ставит акцент на своей полной прозрачности. А именно, брокер готов предоставить любому трейдеру по скайпу доказательства, что любые сделки выводятся на поставщика ликвидности, то есть у брокера нет заинтересованности в сливе трейдеров. Но давайте по порядку.
Первое знакомство.
Ну тут все стандартно, регистрация и верификация. Но знаете, я уже работал с очень многими брокерами и интуиция у меня довольно развита, так что доверие к брокеру появилось сразу, пока мне сложно объяснить почему, ведь это интуиция. Что мне понравилось с первого знакомства, это дружелюбная поддержка, отвечают мгновенно. Все что я понял о брокере, основной упор делается именно на то, что он инвестиционный, компания набирает управляющих трейдеров. Хотя вполне можно торговать и самостоятельно.
Да, я не стал сразу писать хвалебные оды, а решил покопаться в сети, чтобы поискать независимую информацию и вот какой интересный факт нашел. Один из создателей компании, пострадал в свое время от печально известного ФХТренда и решил создать инвестиционную компанию с максимальной прозрачностью для клиента. Ну то есть человек отлично знает о рисованных счетах и статистике, о всех тех махинациях, которые возможны при памм управлении. А потому, на мой первый взгляд, в компании разработана система, которая делает максимально прозрачной работу управляющего для инвестора. Чтобы у последнего не было и тени сомнения, что ему подсовывают нечто ненастоящее. О некоторых плюшках я расскажу сегодня, но повторяю, с брокером ICE FX я продолжаю знакомство, потому буду в этой теме рассказывать все новые плюшки.
Что необычного у брокера ICE FX для трейдера.
Это то, что кинулось мне сразу в глаза и что очень положительно, на мой взгляд, выделяет данного брокера в форекс индустрии. Уж поверьте, я не первый год на форекс и знаю, что говорю. То, о чем пойдет сейчас речь, является уникальным на форекс, во всяком случае, я ничего подобного нигде не встречал. Вот в этой теме
у себя я выложил небольшой советник. который следит за таким показателем, как максимальная просадка. Я отлично знаю, как может увлекаться во время торговли трейдер, в попытке выхватить таки профит с рынка. Речь идет об эмоциональности и психологических проблемах трейдинга. Давайте все скажем себе честно, сколько раз вы обещали себе, что при достижении определенной просадки остановите торговлю и сколько раз нарушали собственное обещание? А потом ругали себя, потому что же понятно уже было, что рынок не подходил для нашей системы в тот момент и торговлю нужно было остановить.
Я торговал в свое время не только как ритейл трейдер, но и в некой организации, так вот, об этих проблемах трейдинга давно всем хорошо известно. В компаниях за этим следят риск менеджеры, ну чтобы не заносило трейдеров. Если вы работаете сам на себя, то нужно иметь просто железную волю, чтобы остановиться вовремя.
Ну не буду томить, что нам предлагает брокер ICE FX. Трейдер может настроить риск менеджмент по своему счету, вот как это выглядит.
Обратите внимание, вы можете заранее отрегулировать свои максимальные просадки за день, неделю и по их достижению, вы не сможете открыть сделки, пока не закончится указанный период. То есть вас не сможет занести до слива счета, брокер выдает вам автоматического риск менеджера.
Ребята, уверяю вас, это совсем не лишняя фишка, только одно это доказывает, что данный брокер не заинтересован в том, чтобы вы сливали свои бабосы.
Полезные фишки от брокера для инвесторов.
Ну сразу, так как на форекс я не новичок давно, могу сказать одно, единственного взгляда на рейтинг управляющих мне достаточно, чтобы понять, что передо мной реальная торговля. со стопами и системная. Я настолько прожженный волк уже, что мне никто не сможет втюхать нечто рисованное или все эти мартины усреднители. Все это фуфло я увижу слету. Хотя я детально пока не разбирал управляющих, это все впереди, но я сразу вам скажу, торговля тут идет реальная, никто ничего не пытается навешать инвестору.
Для тех. кто не верит, управляющие разбиты на несколько рейтингов, ребята из рейтинга А, в обязательном порядке мониторят свою торговлю на myfxbook. Есть возможность наблюдать за реальными сделками управляющих. Думаю, все это сделано после печально известных случаев с памм пирамидами, чтобы инвесторы могли максимально прозрачно видеть, что никто их кидать не собирается. Вот такие предупреждения инвестора читаю в ЛК.
Это не мелкие буквы где то там, на отшибе, это реальное предупреждение для инвестора прямо над кнопочкой об инвестировании. Что опять же говорит, компания хочет быть максимально честной и прозрачной, и не настроена никого разводить.
Условия открытия счета в компании.
Ну и в конце опишу что нужно, чтобы торговать и инвестировать. Для открытия счета на самостоятельную торговлю вам понадобится 100 долларов. Управляющим станете только имея 1000 долларов. Вход для инвесторов от 500 долларов.
Максимальное плечо 1 к 300. Это вполне нормально, потому что все эти 1 к 1000, которые наводнили форекс, ничего кроме как слива не дают. Хотя, на мой взгляд и один к трестам много, но компания предоставляет такое плечо, кто не видит жизни без агрессивной торговли.
Напомню, знакомить дальше с компанией я намерен в этой теме, а тем, кто заинтересовался, я предлагаю нажать на баннер у меня в подписи и увидеть все лично. На сайте есть ВИКИ, где все фишки подробно описаны.