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В Украине планируют строительство Китайского сельскохозяйственного парка
Согласно информации пресс-службы Минагрополитики, по результатам встречи Тараса Кутового, главы ведомства, с председателем правления Китайской национальной корпорации генеральных подрядов (ССЕС) Сунь Байем, китайская корпорация выразила интерес к прямым инвестициям в украинский аграрный сектор. Строительство Первого Китайского модернизированного сельскохозяйственного парка в Украине – масштабный инвестиционный проект для усиления взаимовыгодного сотрудничества. Сейчас идет обсуждение его расположения; ожидается, что он будет базироваться в разных городах Украины.
В целях дальнейшего развития, сторонами рассматривается перспектива организации Украинско-китайского международного форума аграрного развития в обеих странах дважды в год. Запуск первого форума планируется в сентябре 2017 года в Киеве или Пекине.
Тарас Кутовой отметил: «Думаю, что формирование и деятельность новой китайской корпорации, ориентированной исключительно на аграрные инвестиции, является правильным и взаимовыгодным шагом. Наши страны имеют огромный потенциал для углубления сотрудничества. Это касается и модернизации инфраструктурных объектов, и вопросов поставок удобрений, средств защиты растений».
На встрече представители упомянули тему снижения ставки процента по кредиту. Это соглашение поможет обеспечить ПАО «ГПЗКУ» стабильное выполнение кредитных обязательств и поднять производительную мощность поставок зерновых в Китай.
В 2016 году ПАО «ГПЗКУ» уже выплатила $80 млн задолженности перед китайской стороной. Кредитором выступил Эксимбанк Китая в 2012 году, выдав кредит размером $1,5 млрд. на закупку зерна для его экспорта согласно торговым соглашением с Китайской Народной Республикой.