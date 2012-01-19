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Apple запускает образовательную программу «Сегодня в Apple»

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Старый Сегодня, 16:57
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 660
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Apple запускает образовательную программу «Сегодня в Apple»
Компания из Купертино, штат Калифорния, планирует запустить десятки новых образовательных курсов в следующем месяце. Всего в кампании будет участвовать 495 магазина. Практические занятия, получившие название «Сегодня в Apple», будут проводить высококвалифицированные члены команды, а в отдельных городах – известные художники, фотографы и музыканты.



«В основе каждого магазина Apple лежит стремление обучать и вдохновлять сообщества, которым мы служим», - сказала Анджела Арендтс, старший вице-президент компании по розничной торговли. «Сегодня в Apple» — это один из способов развития нашего опыта, чтобы лучше обслуживать местных клиентов и предпринимателей. Мы создаем современную городскую площадку, где всем рады, где лучшие из сообщества Apple собираются вместе, чтобы провести время друг с другом. На площадке можно найти новое увлечение или улучшить своё мастерство. Мы считаем, что программы станут интересным и увлекательным опытом для всех, кто примет участие.



В бесплатных программах основное внимание уделяется особенностям продуктов компании. Владельцу iPhone, заинтересованному в фотографии, предлагается начать учебу с шести сеансов How-to, которые охватывают процесс съемки, организации, редактирования фото. Для продвинутых фотографов создали курс «Photo Walks», в процессе которого необходимо покинуть магазин, чтобы изучить приемы работы со светом и тенью, портретами и рассказом историй. Следующая ступень — Photo Labs, где участники могут ознакомиться с тем, как создавать бренды в соц. сетях или просто обмениваться взглядами.

Не остались без внимания семьи и преподаватели. Последние могут собраться вместе на «Вторник учителей», чтобы узнать о способах внедрения современных технологий в свои классы. К примеру, интересующиеся программированием люди любого возраста могут научиться писать на Swift, специальном языке программирования Apple. Семьи могут участвовать на выходных в программе «Детские часы» (Kids Hour), занимаясь всем, начиная с создания музыки и заканчивая кодированием роботов. Владельцы малого бизнеса могут участвовать в новой программе «Business Circuits» вместе с глобальными и местными предпринимателями.

Программа «Сегодня в Apple» начисляет более чем 60 сессий, развивающих творческие навыки:
  • «Creative Pros» — 90-минутные сессии на различные темы, начиная от искусства и дизайна, заканчивая документацией и презентациями. Любой желающий может получить советы от экспертов или использовать пространство для совместной работы.
  • «Photo/ Sketch Walks» помогут участникам выйти за рамки обычного запечатления моментов, где будут изучаться методы практического взаимодействия с местным сообществом. Photo Walks включают в себя такие уроки, как кадрирование архитектуры или запечатления моментов на видео. В то время как Sketch Walks исследует чертежи, методы рисования кистями и акварелью и прочее.
  • «Час детей» призван зажечь фантазию и творческий потенциал подрастающего поколения. Уроки включают программирование роботов Sphero, создание музыки с помощью GarageBand и создание фильмов вместе с iMovie.
  • На уроки программирования приглашают всех желающих научиться писать на Swift. В обучении используют Swift Playground, приложение для iPad, помогающее сделать обучение интерактивным и забавным для новичков. На занятиях будут изучать основные концепции кодинга, используемые профессиональными программистами каждый день.
  • «Photo Labs» привлекают талантливых фотографов для экспериментов с новыми технологиями и стилями для раскрытия новой точки зрения.Аналогичным образом, «Music Labs» исследует разные жанры и ритмы, чтобы предложить новые инструменты музыкантам всех уровней.
  • «Pro Series» предлагает продвинутым пользователям погрузиться в Final Cut Pro X и Logic Pro X, изучать цветокоррекцию и градацию для пост-продакшн и микширования аудио для редактирования эмоций и многое другое.
  • Выступления в определенныз магазинах, где известные художники и музыканты будут рассказывать о своем творческом процессе и делиться навыками в живую.

Чтобы запустить новые программы обучения, каждый магазин будет оснащен дисплеем Forum, экраном для мобильных устройств, созданный командой разработчиков Apple для программы«Сегодня в Apple». Внутри появятся обновленные сидения и звук, а также настенные дисплеи для демонстрации продуктов, которые помогают клиентам максимально использовать возможности устройств от Apple.

Запуск «Сегодня в Apple» произойдет во всем мире в мае.

Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 17:18.
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Старый Сегодня, 17:16
#2
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 143
Благодарностей: 23
УГ: 0
КП: 0.093
Re: Apple запускает образовательная программу «Сегодня в Apple»
Пипл скушает данную программу, даже нет малейшего сомнения.
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