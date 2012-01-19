Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 660 Благодарностей: 187 УГ: 5 КП: 0.200 подарки

Apple запускает образовательную программу «Сегодня в Apple»







«В основе каждого магазина Apple лежит стремление обучать и вдохновлять сообщества, которым мы служим», - сказала Анджела Арендтс, старший вице-президент компании по розничной торговли. «Сегодня в Apple» — это один из способов развития нашего опыта, чтобы лучше обслуживать местных клиентов и предпринимателей. Мы создаем современную городскую площадку, где всем рады, где лучшие из сообщества Apple собираются вместе, чтобы провести время друг с другом. На площадке можно найти новое увлечение или улучшить своё мастерство. Мы считаем, что программы станут интересным и увлекательным опытом для всех, кто примет участие.







В бесплатных программах основное внимание уделяется особенностям продуктов компании. Владельцу iPhone, заинтересованному в фотографии, предлагается начать учебу с шести сеансов How-to, которые охватывают процесс съемки, организации, редактирования фото. Для продвинутых фотографов создали курс «Photo Walks», в процессе которого необходимо покинуть магазин, чтобы изучить приемы работы со светом и тенью, портретами и рассказом историй. Следующая ступень — Photo Labs, где участники могут ознакомиться с тем, как создавать бренды в соц. сетях или просто обмениваться взглядами.



Не остались без внимания семьи и преподаватели. Последние могут собраться вместе на «Вторник учителей», чтобы узнать о способах внедрения современных технологий в свои классы. К примеру, интересующиеся программированием люди любого возраста могут научиться писать на Swift, специальном языке программирования Apple. Семьи могут участвовать на выходных в программе «Детские часы» (Kids Hour), занимаясь всем, начиная с создания музыки и заканчивая кодированием роботов. Владельцы малого бизнеса могут участвовать в новой программе «Business Circuits» вместе с глобальными и местными предпринимателями.



Программа «Сегодня в Apple» начисляет более чем 60 сессий, развивающих творческие навыки: «Creative Pros» — 90-минутные сессии на различные темы, начиная от искусства и дизайна, заканчивая документацией и презентациями. Любой желающий может получить советы от экспертов или использовать пространство для совместной работы.



— 90-минутные сессии на различные темы, начиная от искусства и дизайна, заканчивая документацией и презентациями. Любой желающий может получить советы от экспертов или использовать пространство для совместной работы. «Photo/ Sketch Walks» помогут участникам выйти за рамки обычного запечатления моментов, где будут изучаться методы практического взаимодействия с местным сообществом. Photo Walks включают в себя такие уроки, как кадрирование архитектуры или запечатления моментов на видео. В то время как Sketch Walks исследует чертежи, методы рисования кистями и акварелью и прочее.

помогут участникам выйти за рамки обычного запечатления моментов, где будут изучаться методы практического взаимодействия с местным сообществом. Photo Walks включают в себя такие уроки, как кадрирование архитектуры или запечатления моментов на видео. В то время как Sketch Walks исследует чертежи, методы рисования кистями и акварелью и прочее. «Час детей» призван зажечь фантазию и творческий потенциал подрастающего поколения. Уроки включают программирование роботов Sphero, создание музыки с помощью GarageBand и создание фильмов вместе с iMovie.

призван зажечь фантазию и творческий потенциал подрастающего поколения. Уроки включают программирование роботов Sphero, создание музыки с помощью GarageBand и создание фильмов вместе с iMovie. На уроки программирования приглашают всех желающих научиться писать на Swift. В обучении используют Swift Playground, приложение для iPad, помогающее сделать обучение интерактивным и забавным для новичков. На занятиях будут изучать основные концепции кодинга, используемые профессиональными программистами каждый день.



приглашают всех желающих научиться писать на Swift. В обучении используют Swift Playground, приложение для iPad, помогающее сделать обучение интерактивным и забавным для новичков. На занятиях будут изучать основные концепции кодинга, используемые профессиональными программистами каждый день. «Photo Labs» привлекают талантливых фотографов для экспериментов с новыми технологиями и стилями для раскрытия новой точки зрения.Аналогичным образом, «Music Labs» исследует разные жанры и ритмы, чтобы предложить новые инструменты музыкантам всех уровней.

привлекают талантливых фотографов для экспериментов с новыми технологиями и стилями для раскрытия новой точки зрения.Аналогичным образом, «Music Labs» исследует разные жанры и ритмы, чтобы предложить новые инструменты музыкантам всех уровней. «Pro Series» предлагает продвинутым пользователям погрузиться в Final Cut Pro X и Logic Pro X, изучать цветокоррекцию и градацию для пост-продакшн и микширования аудио для редактирования эмоций и многое другое.

предлагает продвинутым пользователям погрузиться в Final Cut Pro X и Logic Pro X, изучать цветокоррекцию и градацию для пост-продакшн и микширования аудио для редактирования эмоций и многое другое. Выступления в определенныз магазинах, где известные художники и музыканты будут рассказывать о своем творческом процессе и делиться навыками в живую.

Чтобы запустить новые программы обучения, каждый магазин будет оснащен дисплеем Forum, экраном для мобильных устройств, созданный командой разработчиков Apple для программы«Сегодня в Apple». Внутри появятся обновленные сидения и звук, а также настенные дисплеи для демонстрации продуктов, которые помогают клиентам максимально использовать возможности устройств от Apple.



Запуск «Сегодня в Apple» произойдет во всем мире в мае.



Перевод специально для mmgp.ru



Уникальность Компания из Купертино, штат Калифорния, планирует запустить десятки новых образовательных курсов в следующем месяце. Всего в кампании будет участвовать 495 магазина. Практические занятия, получившие название «Сегодня в Apple», будут проводить высококвалифицированные члены команды, а в отдельных городах – известные художники, фотографы и музыканты.«В основе каждого магазина Apple лежит стремление обучать и вдохновлять сообщества, которым мы служим», - сказала Анджела Арендтс, старший вице-президент компании по розничной торговли. «Сегодня в Apple» — это один из способов развития нашего опыта, чтобы лучше обслуживать местных клиентов и предпринимателей. Мы создаем современную городскую площадку, где всем рады, где лучшие из сообщества Apple собираются вместе, чтобы провести время друг с другом. На площадке можно найти новое увлечение или улучшить своё мастерство. Мы считаем, что программы станут интересным и увлекательным опытом для всех, кто примет участие.В бесплатных программах основное внимание уделяется особенностям продуктов компании. Владельцу iPhone, заинтересованному в фотографии, предлагается начать учебу с шести сеансов How-to, которые охватывают процесс съемки, организации, редактирования фото. Для продвинутых фотографов создали курс «Photo Walks», в процессе которого необходимо покинуть магазин, чтобы изучить приемы работы со светом и тенью, портретами и рассказом историй. Следующая ступень — Photo Labs, где участники могут ознакомиться с тем, как создавать бренды в соц. сетях или просто обмениваться взглядами.Не остались без внимания семьи и преподаватели. Последние могут собраться вместе на «Вторник учителей», чтобы узнать о способах внедрения современных технологий в свои классы. К примеру, интересующиеся программированием люди любого возраста могут научиться писать на Swift, специальном языке программирования Apple. Семьи могут участвовать на выходных в программе «Детские часы» (Kids Hour), занимаясь всем, начиная с создания музыки и заканчивая кодированием роботов. Владельцы малого бизнеса могут участвовать в новой программе «Business Circuits» вместе с глобальными и местными предпринимателями.Программа «Сегодня в Apple» начисляет более чем 60 сессий, развивающих творческие навыки:Чтобы запустить новые программы обучения, каждый магазин будет оснащен дисплеем Forum, экраном для мобильных устройств, созданный командой разработчиков Apple для программы«Сегодня в Apple». Внутри появятся обновленные сидения и звук, а также настенные дисплеи для демонстрации продуктов, которые помогают клиентам максимально использовать возможности устройств от Apple.Запуск «Сегодня в Apple» произойдет во всем мире в мае.

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