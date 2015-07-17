Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,460 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Китаец совершил первое в мире бракосочетание с роботом

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:56
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 78
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.036
Китаец совершил первое в мире бракосочетание с роботом
Эксперты считают, что уже через пятнадцать лет более трети рабочих мест займут роботы. К 2030-му году во многих отраслях именно автоматизированные технологии вытеснят обычного человека. И вскоре социальные роботы, роботы-гиды или же полицейские станут привычным явлением во многих странах мира. Например, первые попытки создания робота-гида уже воплотила в реальность в Японии компания Sharp, которая спроектировала робота экскурсовода для аэропорта Ханэда. А в скором времени а Дубае появится первый робот-полицейский.
При этом эксперты не исключают и того, что и браки с роботом станут реальной перспективой для человечества, так как любому роботизированному механизму можно будет придать привлекательные черты, создав идеального партнера. И человек вполне может влюбиться в этого робота. Например, недавно первопроходцем в этом деле стал 31-летний китаец Чжен Цзяцзя, который создал себе женщину своей мечты и женился на ней.
Chinese man2 Свадьба с роботом — уже реальность!
Такой необычный выбор китайца обусловлен тем, что он является очень застенчивым человеком и долгое время завести нормальные отношения с женщинами ему не удавалось. Поэтом в прошлом году он начал разрабатывать себе роботизированную подругу. И уже менее чем через год он создал себе партнершу, которую впоследствии назвал Инъин. Причем это ему удалось легко сделать благодаря нажитым на работе навыкам, где он уже неоднократно занимался проектированием и созданием роботов.
Завершение проекта он отпраздновал свадьбой.
Так, у робота имеется небольшой запас слов, которые она понимает и реагирует на них, а также слабенький интеллект, предусматривающий несколько точек зрения. Искусственная жена во всем поддерживает мужа, высказывает ему сочувствие и никогда ни на что не жалуется, в отличие от своих живых коллег. Единственно, что не хватает китайцу так это ее работы по дому. Поэтому вскоре Чжен начнет усовершенствовать свою половинку для того, чтобы робот научилась убирать квартиру.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
dbchange на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вьетнам вышел на первое место в мире по росту богачей alex13r Новости в мире финансов и инвестиций 7 07.04.2017 18:19
В Китае зафиксировано первое в мире нападение робота на человека Анна Чернобай Новости технологий и интернета 18 05.12.2016 16:30
Россия вышла на первое место в мире по уровню финансовых угроз AnuNike Экономические преступления 7 10.11.2016 04:28
Азия занимает первое место в мире по количеству миллионеров! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 10 30.06.2016 10:42
Джек Ма - самый богатый китаец в мире Anastasia Kochetkova Новости в мире финансов и инвестиций 3 17.07.2015 23:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Причины падения биткоин
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар HMass
Extrafxin - extrafxin.com
От HMass в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар NETWEB-monitor
Sagame.biz - Савва. Сердце Воина - Верну рефбек 80%.
От NETWEB-monitor в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар dengov
В интернете появилась возможность сесть в тюрьму и пообщаться с авторитетом
От dengov в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар clipman77
В «Телеграме» запущен бот для оперативного мониторинга цен на криптовалюты
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар ttxz
Цукерберг объявил о планах создания домашнего искусственного интеллекта
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
409,460
Тем
467,259
Сообщений
11,537,126

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube