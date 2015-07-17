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Китаец совершил первое в мире бракосочетание с роботом
Эксперты считают, что уже через пятнадцать лет более трети рабочих мест займут роботы. К 2030-му году во многих отраслях именно автоматизированные технологии вытеснят обычного человека. И вскоре социальные роботы, роботы-гиды или же полицейские станут привычным явлением во многих странах мира. Например, первые попытки создания робота-гида уже воплотила в реальность в Японии компания Sharp, которая спроектировала робота экскурсовода для аэропорта Ханэда. А в скором времени а Дубае появится первый робот-полицейский.
При этом эксперты не исключают и того, что и браки с роботом станут реальной перспективой для человечества, так как любому роботизированному механизму можно будет придать привлекательные черты, создав идеального партнера. И человек вполне может влюбиться в этого робота. Например, недавно первопроходцем в этом деле стал 31-летний китаец Чжен Цзяцзя, который создал себе женщину своей мечты и женился на ней.
Chinese man2 Свадьба с роботом — уже реальность!
Такой необычный выбор китайца обусловлен тем, что он является очень застенчивым человеком и долгое время завести нормальные отношения с женщинами ему не удавалось. Поэтом в прошлом году он начал разрабатывать себе роботизированную подругу. И уже менее чем через год он создал себе партнершу, которую впоследствии назвал Инъин. Причем это ему удалось легко сделать благодаря нажитым на работе навыкам, где он уже неоднократно занимался проектированием и созданием роботов.
Завершение проекта он отпраздновал свадьбой.
Так, у робота имеется небольшой запас слов, которые она понимает и реагирует на них, а также слабенький интеллект, предусматривающий несколько точек зрения. Искусственная жена во всем поддерживает мужа, высказывает ему сочувствие и никогда ни на что не жалуется, в отличие от своих живых коллег. Единственно, что не хватает китайцу так это ее работы по дому. Поэтому вскоре Чжен начнет усовершенствовать свою половинку для того, чтобы робот научилась убирать квартиру.