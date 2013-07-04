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Прогноз на 2021 год: мобильные платежи, количество пользователей и смартфонов

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Прогноз на 2021 год: мобильные платежи, количество пользователей и смартфонов
По прогнозам британской аналитической компании "IHS Markit" примерно 3,5 миллиарда смартфонов будут поддерживать платежные сервисы Samsung, Apple и Google уже к концу текущего, 2017 года, а в 2021 году этот показатель достигнет 5,3 миллиарда.

Также, британская аналитическая компания "IHS Markit" провела более детальный анализ рынка, из которого следует, что в процентном соотношении картина выглядит так:


Для достижения прогнозных показателей компаниям предстоит работа над расширением платежных сервисов, а именно заключать договора о совместной работе с банками и финансовыми компаниями. Т.е. работать в том же ключе, но более активно, учитывая конкуренцию на рынке мобильных платежей.

Если рассматривать темпы роста расширения компаний, то по-прежнему лидируют Samsung и Apple. Последние начали свою работу почти на год раньше, однако, на данный момент Samsung не отстает по темпам роста охвата рынка и уже приближается к показателям Apple. Имеется ввиду скорость расширения сервиса, а не уже фактические показатели.

Но также стоит отметить, что Samsung располагает меньшим контентом, платформами приложений и веб-браузеров, чем два его главных конкурента, и для удержания пользователей, конкурентного роста, компании необходимо улучшить продуктивность работы отделов онлайн-ритейла, а также расширить поддержку приложения Samsung Pay.

По материалам: PSM7.COM
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Метки
e-commerce, мобильные платежи
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