trust-finance.club - рефбек 100% от вклада

Приветствую, Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбек для тех, кто зарегистрируется по моей ссылке и сделает вклад в проекте trust-finance.club
Обсуждение темы на форуме Здесь
Условия по рефбеку:
5% с каждого вклада
Рефбек выплачиваю по Perfect Money, Bitcoin, Advanced Cash, Payeer комиссия на получателе!
Ссылка на регистрацию в подписи!
При запросе рефбека укажите:
Ваш логин в проекте.
Сумму вклада.
Реквизиты для отправки рефбека.
Примечание: Кто в этой теме не отписывается о получении рефбека, с последующих вкладов рефбек не получает! Без обид, господа!