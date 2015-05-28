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ВЭБ обратил в убыток три четверти полученных от государства денег

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ВЭБ обратил в убыток три четверти полученных от государства денег


Под данным международной финансовой отчетности ВнешЭкономБанк задекларировал в 2016 году 111.9 миллиарда рублей убытка. В тоже время государство для обеспечения функционирования банка и поддержания государственных программ в 2016 году оказало ВнешЭкономБанку финансовую помощь в виде субсидий в общей сложности на сумму 163.8 миллиарда рублей. Еще 450 миллиардов государственной поддержки ВнешЭкономБанка заложены в федеральном бюджете на 2017-2019 годы.

Для сравнения 2015 год ВнешЭкономБанк отметил с прибылью в 15 миллиардов рублей.

Общий объем активов ВнешЭкономБанка в 2016 году сократился на 18.5%. Из них 550 миллиардов ВнешЭкономБанк передал в Фонд промышленных активов. Фактически фонд невозвратных долгов. Данный фонд был создан специально, чтобы убрать с баланса ВнешЭкономБанка невозвратные долги, которые образовались из-за финансирования банком государственных мега строек, экономическая отдача от которых является спорной. Сюда входят долги от строительства Олимпийских объектов в Сочи, рассматривается вопрос передачи в фонд украинских активов.

Фонд промышленных активов - это унитарная некоммерческая организация, куда ВнешЭкономБанк будет передавать права требования по кредитам, которые банком признаны фактически не возвратными. Что дальше будет делать государство с такими кредитами на данный момент не ясно.

В этом году государство уже оказало банку помощь в виде субсидий на общую сумму 76 миллиардов рублей.

До 2014 года благодаря своему статусу государственной корпорации ВнешЭкономБанк активно привлекал западные кредиты под минимальные проценты. Ставка рефинансирования в западных банках близка к 0%. Эти кредиты широко использовались для финансирования крупных государственных проектов, например олимпийских строек с спорной доходностью и прибыльностью. В результате наложенных на ВнешЭкономБанк санкций у него забрали доступ к дешевым западным кредитам. Общий размер долгов перед западными кредиторами составляет 21 миллиард долларов. Выделяемые государством субсидии в том числе необходимы и для финансирования возврата долгов по дешевым кредитам.

ВнешЭкономБанк - это некоммерческая организация, государственная корпорация, созданная в 1987 году. Штаб-квартира находится в Москве.

Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59047182684d3

По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...neg-1001962696
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:01.
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