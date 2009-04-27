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Ремонт вместо денег: как работают новые правила ОСАГО Подписанные с 28 апреля договоры ОСАГО будут работать по новым правилам. Теперь страховые компании будут возмещать ущерб преимущественно ремонтными работами. Что еще нужно знать о новых правилах ОСАГО?





С 28 апреля вступили в силу



При этом, как пояснил 27 апреля Банк России, если у двух и более участников ДТП оформлены полисы как по старым, так и по новым правилам, то форма возмещения будет выбираться в зависимости от того, какой договор заключен со страховой компанией, выплачивающей компенсацию. Проще говоря, если у виновника аварии договор был заключен после 28 апреля, то пострадавшие могут рассчитывать на ремонт машины, а если до 28 апреля, то на денежное возмещение.



Ранее у автомобилистов, попавших в ДТП, была возможность выбрать формат возмещения — в виде денег или ремонтных работ, однако далеко не все страховщики предлагали оба варианта. По словам заместителя генерального директора «РЕСО-гарантии» Игоря Иванова, в среднем по стране более 20% автомобилистов выбирали натуральное возмещение.



Опрошенные РБК представители индустрии и эксперты сходятся во мнении, что поправки в закон были приняты ради борьбы с недобросовестными юристами. «Чаще всего эти автоюристы скупают права требования пострадавших к страховым компаниям и самостоятельно подают в суд», — рассказывает управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. После этого они добиваются от страховщиков оплаты судебных издержек, услуг адвоката и различных штрафов и компенсаций. При этом автовладельцы от судов ничего не выигрывали, а страховщики, наоборот, теряли сильнее, чем должны были.



Представители страховой индустрии отмечают массовый характер таких судебных разбирательств, что создает финансовые проблемы для отрасли. Еще в марте Российский союз автостраховщиков



Что изменилось для автовладельца



Процедура обращения за возмещением осталась прежней. Автовладелец, попавший в ДТП, должен позвонить или написать в компанию, в которой он приобрел ОСАГО. Страховщик обязан в течение 14 дней выдать потерпевшему направление на ремонт, рассказывает официальный представитель «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук. При этом страховая компания должна отправить автомобиль на ремонт в станцию техобслуживания не более чем в 50 км от места ДТП или дома потерпевшего. Если подходящих мастерских в радиусе 50 км не окажется, автовладелец имеет право получить денежную выплату.



«Предварительно страховая компания обязана заключить со станцией техобслуживания годовой договор, в котором ремонтники подтверждают работу по ценам и методикам Российского союза автостраховщиков», — рассказывает замгендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Особых критериев, помимо расстояния мастерской от места ДТП или дома потерпевшего, в законе не прописано. При этом клиент вправе самостоятельно выбрать наиболее подходящую мастерскую из предоставляемого страховой компанией перечня, а страховщик, в свою очередь, обязан организовать транспортировку до нужной мастерской или выплатить страховку деньгами.



Ответственность за ремонт несет сам страховщик, а уже перед ним отвечает станция техобслуживания, уточняет адвокат Вадим Рождественский. Поэтому, согласно новому закону, клиент не должен вступать в споры с ремонтником — со всеми претензиями он будет обращаться к своему страховщику.



При наличии претензий к качеству ремонта клиенту придется направлять жалобу страховщику, который должен будет обратиться к независимым оценщикам, уточняет Рождественский. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, некачественный ремонт будет обозначать для страховщиков возможные репутационные или даже финансовые потери (если потерпевший подаст на страховую компанию в суд), так что в их интересах обеспечить хороший уровень ремонтных работ.



Каким должен быть ремонт



Согласно поправкам к закону, ремонтники обязаны использовать для починки автомобиля только новые детали, не учитывая степень его износа. Если новые детали для автомобиля, нуждающегося в ремонте, недоступны, страховщик вправе предложить автомастерской использовать старые детали. Конечное решение при этом остается за потерпевшим. В законе не оговаривается, кто именно должен быть производителем этих деталей, но если машине меньше двух лет, то мастерская, в которую ее направят на ремонт, должна быть авторизованной производителем авто. То есть если ремонтируется автомобиль марки Ford, то его должны направить в автосервис с сертификатом компании Ford.



Ремонтник обязан завершить работы над автомобилем за 30 суток. При нарушении сроков ремонтных работ страховщика будут ждать штрафы. В частности, страховая компания должна будет выплатить клиенту компенсацию в 0,5% страхового возмещения за каждый пропущенный день. Также, если прогнозируемая длительность ремонта — не в заявленный срок, клиент имеет право получить деньги. Гарантия на работу отремонтированных частей составляет полгода, на покраску автомобиля — год. Согласно поправкам, претензии по гарантии клиент предъявляет своему страховщику.



А что с деньгами?



Впрочем, эти поправки не означают, что клиент больше не сможет получать денежные выплаты: в документе приведен перечень исключений. Потребитель имеет право на гарантированную денежную выплату, если автомобиль не подлежит ремонту; потерпевший получил средние или тяжелые травмы; страховку получают родственники погибшего в ДТП; потерпевший является инвалидом; ремонт оценен дороже максимальной выплаты (400 тыс. руб.).



Также потерпевший имеет право договориться со страховой компанией о выплате денежных средств без опоры на перечень исключений. В таких случаях решение остается за страховщиком. Юрий Нехайчук, впрочем, заявил, что его компания намерена оставить вопрос формата страховой выплаты (деньгами или ремонтом) на усмотрение клиента. В свою очередь, директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников отмечает, что в каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально.



Подводные камни



Поправки не решают ряд проблем, связанных с ОСАГО, считает Вадим Рождественский. «Они заменили одну проблему на другую. Если раньше были споры о размере выплат, то теперь будут споры о качестве ремонта», — поясняет он. Юрист добавляет, что если раньше у клиента была гарантированная возможность доплатить за лучший сервис, то теперь все зависит от решения страховщика. «Возможно, в ближайшие полгода сложится судебная практика в рамках урегулирования», — заключает эксперт.



Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин склонен считать, что новый закон снизит популярность ОСАГО. «После всех неминуемых проблем с качеством ремонта и сроками люди будут возмущаться этому виду навязанного страхования​», — рассказывает Янин. Частично депутаты смягчили пожелания страхового лобби: например, ввели в закон пункт о новых запчастях и игнорировании изношенности автомобиля, отмечает эксперт.



Также остается открытым вопрос о росте тарифов ОСАГО. «Когда рассчитывалась стоимость тарифов ОСАГО, страховщики не учитывали ремонт новыми запчастями без учета износа. Следовательно, тарифы будут неизбежно расти», — считает Иванов из «РЕСО-гарантии». С его словами, впрочем, не соглашается директор департамента страхового рынка Центробанка Игорь Жук. В своем комментарии РБК он отметил, что пока поднимать тарифы компаниям не потребуется, но ЦБ будет внимательно следить за ситуацией.



Источник С 28 апреля вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО). Этот документ устанавливает приоритет так называемого натурального возмещения: теперь вместо денежных выплат страховщики в большинстве случаев будут обеспечивать ремонт автомобиля потерпевшего за свой счет. Правда, действие обновленного закона распространяется только на тех автовладельцев, которые подписали договор ОСАГО c 28 апреля.При этом, как пояснил 27 апреля Банк России, если у двух и более участников ДТП оформлены полисы как по старым, так и по новым правилам, то форма возмещения будет выбираться в зависимости от того, какой договор заключен со страховой компанией, выплачивающей компенсацию. Проще говоря, если у виновника аварии договор был заключен после 28 апреля, то пострадавшие могут рассчитывать на ремонт машины, а если до 28 апреля, то на денежное возмещение.Ранее у автомобилистов, попавших в ДТП, была возможность выбрать формат возмещения — в виде денег или ремонтных работ, однако далеко не все страховщики предлагали оба варианта. По словам заместителя генерального директора «РЕСО-гарантии» Игоря Иванова, в среднем по стране более 20% автомобилистов выбирали натуральное возмещение.Опрошенные РБК представители индустрии и эксперты сходятся во мнении, что поправки в закон были приняты ради борьбы с недобросовестными юристами. «Чаще всего эти автоюристы скупают права требования пострадавших к страховым компаниям и самостоятельно подают в суд», — рассказывает управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. После этого они добиваются от страховщиков оплаты судебных издержек, услуг адвоката и различных штрафов и компенсаций. При этом автовладельцы от судов ничего не выигрывали, а страховщики, наоборот, теряли сильнее, чем должны были.Представители страховой индустрии отмечают массовый характер таких судебных разбирательств, что создает финансовые проблемы для отрасли. Еще в марте Российский союз автостраховщиков отметил , что доля судебных выплат в 2011 году составляла 15%, а в 2016 году превысила 50%. Особенно проблемными регионами считаются Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. «Эти поправки позволят выжить рынку автострахования», — считает Алексей Янин.Процедура обращения за возмещением осталась прежней. Автовладелец, попавший в ДТП, должен позвонить или написать в компанию, в которой он приобрел ОСАГО. Страховщик обязан в течение 14 дней выдать потерпевшему направление на ремонт, рассказывает официальный представитель «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук. При этом страховая компания должна отправить автомобиль на ремонт в станцию техобслуживания не более чем в 50 км от места ДТП или дома потерпевшего. Если подходящих мастерских в радиусе 50 км не окажется, автовладелец имеет право получить денежную выплату.«Предварительно страховая компания обязана заключить со станцией техобслуживания годовой договор, в котором ремонтники подтверждают работу по ценам и методикам Российского союза автостраховщиков», — рассказывает замгендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. Особых критериев, помимо расстояния мастерской от места ДТП или дома потерпевшего, в законе не прописано. При этом клиент вправе самостоятельно выбрать наиболее подходящую мастерскую из предоставляемого страховой компанией перечня, а страховщик, в свою очередь, обязан организовать транспортировку до нужной мастерской или выплатить страховку деньгами.Ответственность за ремонт несет сам страховщик, а уже перед ним отвечает станция техобслуживания, уточняет адвокат Вадим Рождественский. Поэтому, согласно новому закону, клиент не должен вступать в споры с ремонтником — со всеми претензиями он будет обращаться к своему страховщику.При наличии претензий к качеству ремонта клиенту придется направлять жалобу страховщику, который должен будет обратиться к независимым оценщикам, уточняет Рождественский. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, некачественный ремонт будет обозначать для страховщиков возможные репутационные или даже финансовые потери (если потерпевший подаст на страховую компанию в суд), так что в их интересах обеспечить хороший уровень ремонтных работ.Согласно поправкам к закону, ремонтники обязаны использовать для починки автомобиля только новые детали, не учитывая степень его износа. Если новые детали для автомобиля, нуждающегося в ремонте, недоступны, страховщик вправе предложить автомастерской использовать старые детали. Конечное решение при этом остается за потерпевшим. В законе не оговаривается, кто именно должен быть производителем этих деталей, но если машине меньше двух лет, то мастерская, в которую ее направят на ремонт, должна быть авторизованной производителем авто. То есть если ремонтируется автомобиль марки Ford, то его должны направить в автосервис с сертификатом компании Ford.Ремонтник обязан завершить работы над автомобилем за 30 суток. При нарушении сроков ремонтных работ страховщика будут ждать штрафы. В частности, страховая компания должна будет выплатить клиенту компенсацию в 0,5% страхового возмещения за каждый пропущенный день. Также, если прогнозируемая длительность ремонта — не в заявленный срок, клиент имеет право получить деньги. Гарантия на работу отремонтированных частей составляет полгода, на покраску автомобиля — год. Согласно поправкам, претензии по гарантии клиент предъявляет своему страховщику.Впрочем, эти поправки не означают, что клиент больше не сможет получать денежные выплаты: в документе приведен перечень исключений. Потребитель имеет право на гарантированную денежную выплату, если автомобиль не подлежит ремонту; потерпевший получил средние или тяжелые травмы; страховку получают родственники погибшего в ДТП; потерпевший является инвалидом; ремонт оценен дороже максимальной выплаты (400 тыс. руб.).Также потерпевший имеет право договориться со страховой компанией о выплате денежных средств без опоры на перечень исключений. В таких случаях решение остается за страховщиком. Юрий Нехайчук, впрочем, заявил, что его компания намерена оставить вопрос формата страховой выплаты (деньгами или ремонтом) на усмотрение клиента. В свою очередь, директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников отмечает, что в каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально.Поправки не решают ряд проблем, связанных с ОСАГО, считает Вадим Рождественский. «Они заменили одну проблему на другую. Если раньше были споры о размере выплат, то теперь будут споры о качестве ремонта», — поясняет он. Юрист добавляет, что если раньше у клиента была гарантированная возможность доплатить за лучший сервис, то теперь все зависит от решения страховщика. «Возможно, в ближайшие полгода сложится судебная практика в рамках урегулирования», — заключает эксперт.Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин склонен считать, что новый закон снизит популярность ОСАГО. «После всех неминуемых проблем с качеством ремонта и сроками люди будут возмущаться этому виду навязанного страхования​», — рассказывает Янин. Частично депутаты смягчили пожелания страхового лобби: например, ввели в закон пункт о новых запчастях и игнорировании изношенности автомобиля, отмечает эксперт.Также остается открытым вопрос о росте тарифов ОСАГО. «Когда рассчитывалась стоимость тарифов ОСАГО, страховщики не учитывали ремонт новыми запчастями без учета износа. Следовательно, тарифы будут неизбежно расти», — считает Иванов из «РЕСО-гарантии». С его словами, впрочем, не соглашается директор департамента страхового рынка Центробанка Игорь Жук. В своем комментарии РБК он отметил, что пока поднимать тарифы компаниям не потребуется, но ЦБ будет внимательно следить за ситуацией.

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