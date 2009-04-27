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Знания в кредит: где найти деньги на оплату обучения

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Знания в кредит: где найти деньги на оплату обучения
Программа господдержки кредитов на образование была приостановлена в декабре 2016 года. РБК разобрался, как быть россиянам, у которых есть желание учиться, но нет денег на обучение в России или за рубежом


В декабре 2016 года в России была приостановлена программа государственной поддержки образовательных кредитов, благодаря которой можно было получить заем на обучение на льготных условиях — 1/4 ставки рефинансирования плюс 5 процентных пунктов (на тот момент это давало 7,5% годовых). В своем комментарии для РБК пресс-служба Минобрнауки сообщила, что ведомство вносило изменения в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов в рамках программы господдержки. Из-за подготовки нового постановления действие программы было приостановлено, однако во втором квартале этого года планируется ее перезапуск.​ Представитель пресс-службы также подчеркнул, что планов по сокращению финансирования программы у Минобрнауки нет.

Между тем потребность в заемных средствах на образование у россиян сохраняется, считают банкиры, опрошенные РБК. Так, представитель пресс-службы Уральского банка реконструкции и развития отмечает, что из обычных потребительских кредитов примерно 5% от всех запросов — займы на обучение. А аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский рассказал РБК, что, по данным последнего опроса клиентов, доля респондентов, которые хотят в этом году взять кредит на образование, составила 1,2%.

Поскольку получить образовательный кредит с господдержкой пока нельзя, РБК решил разобраться, в каких банках и по каким ставкам можно оформить целевой заем на образование, а также какие у потенциальных студентов есть альтернативы для оплаты обучения в России и за рубежом.

Кредит на образование

Из 40 крупнейших банков по объему портфеля розничных кредитов (рейтинг Frank Research Group) предложения по целевым кредитам на образование удалось найти только у двух кредитных организаций. Так, Почта-банк предлагает продукт «Знание-сила» на сумму от 50 тыс. до 2 млн руб. Базовая ставка по этому кредиту составляет 27,9% годовых, но при оформлении программы со страховой защитой она снижается до 14,9% годовых. Правда, страховка обойдется в 0,29% от страховой суммы, которая составляет 110% от суммы кредита. Во время обучения выплачиваются только проценты по займу, а основной долг можно погасить после окончания обучения. Для сравнения: потребительский кредит в том же банке можно взять также со ставкой 16,9% годовых.

В Кредит Европа Банке заем на образование можно оформить по ставке 28,9% годовых на срок шесть, девять или 12 месяцев. Обеспечение по нему и страхование банк не требует, но погашать кредит придется начинать сразу — отсрочки не предусмотрено. Начальник дирекции потребительского кредитования Кредит Европа Банка Ильсур Гибадуллин подчеркивает, что сегодня банк активнее предоставляет кредиты на оплату курсов иностранного языка в школах-партнерах. «Процентная ставка по кредиту зависит от организации-партнера, с которой клиент хочет заключить договор на обучение, в среднем она составляет 28% годовых», — рассказывает он. При этом оформить обычный потребительский заем в Кредит Европа Банке можно под 14–28% годовых.

Столь умеренное предложение на рынке образовательных кредитов гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов объясняет именно приостановкой госпрограммы. «Без поддержки этот сегмент развиваться не может. Долгосрочные кредиты должны иметь минимальную ставку — даже ниже ипотечной», — поясняет эксперт. Кроме того, кредит на образование — довольно рискованный вид кредитования для банка, поскольку он является беззалоговым. «Судя по предлагаемым ставкам, текущие программы не выглядят привлекательными. Выходит, что люди стоят перед дилеммой: брать потребкредит или образовательный кредит», — рассуждает Грибанов.

Опрошенные РБК банкиры из топ-40 организаций по объему портфеля розничных кредитов также обращают внимание на то, что взять обычный потребительский кредит в нынешних условиях выгоднее. «По нашим наблюдениям, ряду клиентов удобнее оформить кредит наличными, чем кредит на образовательные цели, — говорит руководитель направления разработки кредитных продуктов Бинбанка Анастасия Красенькова. — Ставки по необеспеченным ссудам в условиях общего снижения ставок на рынке достигли комфортного уровня».

Заместитель директора Института финансового планирования Сергей Макаров добавляет, что, если потенциальный заемщик обратится за потребительским кредитом в банк, в котором у него оформлен зарплатный проект, он может получить заем на более выгодных условиях, чем сторонние клиенты этого банка. В ряде случаев выгода составляет 1–2 п.п.

Как отмечает Красенькова, потребительский кредит наличными можно использовать по своему усмотрению. В полном распоряжении заемщика все средства, при этом сумма кредита может быть больше и использоваться на проживание, учебные материалы и т.д. Эксперт также отмечает, что важная особенность целевого кредита на образование — необходимость каждый семестр предоставлять справку об успеваемости, то есть об отсутствии задолженности по результатам сессии. Это еще один недостаток целевого кредита по сравнению с обычным потребительским.

Гранты для умных

Россиянам, желающим получить высшее или дополнительное образование за рубежом, еще сложнее. Целевых займов на обучение за границей опрошенные банки не выдают.​ Кредитование за рубежом для россиянина сегодня также практически невозможно. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров объясняет это тем, что для зарубежных банков выдавать кредиты заемщикам других стран — это высокий риск, поскольку кредитным организациям в этой ситуации сложно обеспечивать возврат средств.

Впрочем, в России четвертый год действует государственная программа «Глобальное образование», оператором которой выступает Московская школа управления «Сколково». В ее рамках россиянин может получить из федерального бюджета грант на обучение и проживание за рубежом. В программу включены пять направлений, наиболее востребованных в России: подготовка инженерных кадров (включая отрасль IT), медицинских кадров, педагогических, научных кадров и управленческих кадров в социальной сфере. Правда, программа распространяется только на три уровня подготовки: магистратуру, аспирантуру и ординатуру. При этом, в отличие от кредитов, гранты распределяются на конкурсной основе.

Размер гранта на одного человека в год составляет до 2,7 млн руб. Это чуть больше $47 тыс. по текущему курсу (57,25 руб. за доллар). «За три года победителями программы стали около 500 человек, — рассказывает руководитель департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ Ксения Андреева. — Изначально планировалось большее количество участников». По ее словам, на объем выданных грантов повлиял резкий рост курса иностранной валюты в конце 2014 года. Поскольку размер гранта тогда составлял 1,4 млн руб. в год, этих денег стало недостаточно для покрытия образовательных программ даже не в самых востребованных странах и университетах, поясняет Андреева.

По словам эксперта, каждый желающий участвовать в этой программе может зарегистрироваться на сайте «Глобальное образование» и встать в электронную очередь конкретного набора. До конца конкурсного отбора нужно прикрепить все необходимые документы, среди них подтверждение от университета о поступлении. Далее на наблюдательном совете программы принимается решение о получении участниками гранта.

В рамках «Глобального образования» студенты отправляются учиться преимущественно в Великобританию и США, где по данным направлениям подготовки образовательные программы наиболее сильные. Важно, что если после окончания обучения гражданин не возвращается в Россию, для него предусмотрен штраф в трехкратном объеме от суммы гранта.

Талантливые молодые ученые и студенты по программам магистратуры могут также получить грант зарубежного университета. «Гранты чаще дают американские и европейские университеты (Франция, Испания, Италия, Германия, Чехия, Нидерланды), а также США, — рассказывает директор по развитию компании StarAcademy Мария Сахинова. — В этих европейских странах возможен даже бесплатный бакалавриат при условии, что студен готов учиться на языке этой страны».

Так как выиграть грант — задача не из легких, студенты чаще едут учиться по обмену от университета или за свой счет, делится наблюдениями Сахинова. Согласно статистике StarAcademy, в Великобритании обучение в университете обходится в среднем от €16 тыс. в год, США — от $20 тыс., Канаде — в среднем $15 тыс. в год, Китае — порядка $10 тыс. В европейских странах цены ниже: в Испании и Италии это будет стоить порядка €7–8 тыс. в год, подытоживает Сахинова.

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кредит, личные финансы, новости, финансовая грамотность, финансовый ликбез
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