Знания в кредит: где найти деньги на оплату обучения

Программа господдержки кредитов на образование была приостановлена в декабре 2016 года. РБК разобрался, как быть россиянам, у которых есть желание учиться, но нет денег на обучение в России или за рубежом
В декабре 2016 года в России была приостановлена программа государственной поддержки образовательных кредитов, благодаря которой можно было получить заем на обучение на льготных условиях — 1/4 ставки рефинансирования плюс 5 процентных пунктов (на тот момент это давало 7,5% годовых). В своем комментарии для РБК пресс-служба Минобрнауки сообщила, что ведомство вносило изменения в нормативные документы, регулирующие выплату образовательных кредитов в рамках программы господдержки. Из-за подготовки нового постановления действие программы было приостановлено, однако во втором квартале этого года планируется ее перезапуск. Представитель пресс-службы также подчеркнул, что планов по сокращению финансирования программы у Минобрнауки нет.
Между тем потребность в заемных средствах на образование у россиян сохраняется, считают банкиры, опрошенные РБК. Так, представитель пресс-службы Уральского банка реконструкции и развития отмечает, что из обычных потребительских кредитов примерно 5% от всех запросов — займы на обучение. А аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский рассказал РБК, что, по данным последнего опроса клиентов, доля респондентов, которые хотят в этом году взять кредит на образование, составила 1,2%.
Поскольку получить образовательный кредит с господдержкой пока нельзя, РБК решил разобраться, в каких банках и по каким ставкам можно оформить целевой заем на образование, а также какие у потенциальных студентов есть альтернативы для оплаты обучения в России и за рубежом.
Кредит на образование
Из 40 крупнейших банков по объему портфеля розничных кредитов (рейтинг Frank Research Group) предложения по целевым кредитам на образование удалось найти только у двух кредитных организаций. Так, Почта-банк предлагает продукт «Знание-сила» на сумму от 50 тыс. до 2 млн руб. Базовая ставка по этому кредиту составляет 27,9% годовых, но при оформлении программы со страховой защитой она снижается до 14,9% годовых. Правда, страховка обойдется в 0,29% от страховой суммы, которая составляет 110% от суммы кредита. Во время обучения выплачиваются только проценты по займу, а основной долг можно погасить после окончания обучения. Для сравнения: потребительский кредит в том же банке можно взять также со ставкой 16,9% годовых.
В Кредит Европа Банке заем на образование можно оформить по ставке 28,9% годовых на срок шесть, девять или 12 месяцев. Обеспечение по нему и страхование банк не требует, но погашать кредит придется начинать сразу — отсрочки не предусмотрено. Начальник дирекции потребительского кредитования Кредит Европа Банка Ильсур Гибадуллин подчеркивает, что сегодня банк активнее предоставляет кредиты на оплату курсов иностранного языка в школах-партнерах. «Процентная ставка по кредиту зависит от организации-партнера, с которой клиент хочет заключить договор на обучение, в среднем она составляет 28% годовых», — рассказывает он. При этом оформить обычный потребительский заем в Кредит Европа Банке можно под 14–28% годовых.
Столь умеренное предложение на рынке образовательных кредитов гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов объясняет именно приостановкой госпрограммы. «Без поддержки этот сегмент развиваться не может. Долгосрочные кредиты должны иметь минимальную ставку — даже ниже ипотечной», — поясняет эксперт. Кроме того, кредит на образование — довольно рискованный вид кредитования для банка, поскольку он является беззалоговым. «Судя по предлагаемым ставкам, текущие программы не выглядят привлекательными. Выходит, что люди стоят перед дилеммой: брать потребкредит или образовательный кредит», — рассуждает Грибанов.
Опрошенные РБК банкиры из топ-40 организаций по объему портфеля розничных кредитов также обращают внимание на то, что взять обычный потребительский кредит в нынешних условиях выгоднее. «По нашим наблюдениям, ряду клиентов удобнее оформить кредит наличными, чем кредит на образовательные цели, — говорит руководитель направления разработки кредитных продуктов Бинбанка Анастасия Красенькова. — Ставки по необеспеченным ссудам в условиях общего снижения ставок на рынке достигли комфортного уровня».
Заместитель директора Института финансового планирования Сергей Макаров добавляет, что, если потенциальный заемщик обратится за потребительским кредитом в банк, в котором у него оформлен зарплатный проект, он может получить заем на более выгодных условиях, чем сторонние клиенты этого банка. В ряде случаев выгода составляет 1–2 п.п.
Как отмечает Красенькова, потребительский кредит наличными можно использовать по своему усмотрению. В полном распоряжении заемщика все средства, при этом сумма кредита может быть больше и использоваться на проживание, учебные материалы и т.д. Эксперт также отмечает, что важная особенность целевого кредита на образование — необходимость каждый семестр предоставлять справку об успеваемости, то есть об отсутствии задолженности по результатам сессии. Это еще один недостаток целевого кредита по сравнению с обычным потребительским.
Гранты для умных
Россиянам, желающим получить высшее или дополнительное образование за рубежом, еще сложнее. Целевых займов на обучение за границей опрошенные банки не выдают. Кредитование за рубежом для россиянина сегодня также практически невозможно. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров объясняет это тем, что для зарубежных банков выдавать кредиты заемщикам других стран — это высокий риск, поскольку кредитным организациям в этой ситуации сложно обеспечивать возврат средств.
Впрочем, в России четвертый год действует государственная программа «Глобальное образование», оператором которой выступает Московская школа управления «Сколково». В ее рамках россиянин может получить из федерального бюджета грант на обучение и проживание за рубежом. В программу включены пять направлений, наиболее востребованных в России: подготовка инженерных кадров (включая отрасль IT), медицинских кадров, педагогических, научных кадров и управленческих кадров в социальной сфере. Правда, программа распространяется только на три уровня подготовки: магистратуру, аспирантуру и ординатуру. При этом, в отличие от кредитов, гранты распределяются на конкурсной основе.
Размер гранта на одного человека в год составляет до 2,7 млн руб. Это чуть больше $47 тыс. по текущему курсу (57,25 руб. за доллар). «За три года победителями программы стали около 500 человек, — рассказывает руководитель департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ Ксения Андреева. — Изначально планировалось большее количество участников». По ее словам, на объем выданных грантов повлиял резкий рост курса иностранной валюты в конце 2014 года. Поскольку размер гранта тогда составлял 1,4 млн руб. в год, этих денег стало недостаточно для покрытия образовательных программ даже не в самых востребованных странах и университетах, поясняет Андреева.
По словам эксперта, каждый желающий участвовать в этой программе может зарегистрироваться на сайте «Глобальное образование» и встать в электронную очередь конкретного набора. До конца конкурсного отбора нужно прикрепить все необходимые документы, среди них подтверждение от университета о поступлении. Далее на наблюдательном совете программы принимается решение о получении участниками гранта.
В рамках «Глобального образования» студенты отправляются учиться преимущественно в Великобританию и США, где по данным направлениям подготовки образовательные программы наиболее сильные. Важно, что если после окончания обучения гражданин не возвращается в Россию, для него предусмотрен штраф в трехкратном объеме от суммы гранта.
Талантливые молодые ученые и студенты по программам магистратуры могут также получить грант зарубежного университета. «Гранты чаще дают американские и европейские университеты (Франция, Испания, Италия, Германия, Чехия, Нидерланды), а также США, — рассказывает директор по развитию компании StarAcademy Мария Сахинова. — В этих европейских странах возможен даже бесплатный бакалавриат при условии, что студен готов учиться на языке этой страны».
Так как выиграть грант — задача не из легких, студенты чаще едут учиться по обмену от университета или за свой счет, делится наблюдениями Сахинова. Согласно статистике StarAcademy, в Великобритании обучение в университете обходится в среднем от €16 тыс. в год, США — от $20 тыс., Канаде — в среднем $15 тыс. в год, Китае — порядка $10 тыс. В европейских странах цены ниже: в Испании и Италии это будет стоить порядка €7–8 тыс. в год, подытоживает Сахинова.
Источник