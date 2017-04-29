HASHER MINE - hashermine.biz

Старт проекта: 29.04.2017
HASHER MINE: РЕГИСТРАЦИЯ
Hasher Mine Limited: предлагаем инвестиционную площадку для всех энтузиастам биткоин, что является удобным для пользователей и могут помочь инвесторам принимать лучшие инвестиционные решения. Такие как, мы создали лучшую инновационную платформу с развитой инфраструктурой. Наш майнинг Биткоинов, сервис очень удобный, и любой желающий может инвестировать, когда они готовы к этому. Это осуществимо, так как мы можем использовать диверсифицированные инвестиционные решения и различные возможности майнинга.
Особенности:
- Язык сайта: ENG
- Принимают: BitCoin [BTC]
- Выплаты: Мгновенные
- Реферальный план: 10%-3%-2%
- Комиссии на вывод: Нет
- Минимальный депозит: 0.01 BTC
- Минимальный вывод: 0.0002 BTC
- Привязка к курсу BTC-USD: Нет
- Возврат депозита: Включен в выплаты
Инвест план:
- 0.42% - 1.00% Ежечасно [ 10.00% - 24.00% Ежедневно ]
Депозит:
Первый | Транзакция: 0.2 BTC = 264.03 USD | Посмотреть
Дата: 2017-04-29 10:21:34