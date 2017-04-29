Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HASHER MINE - hashermine.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:24
#1
Мастер
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 2,062
Благодарностей: 1,003
УГ: 32
КП: 0.155
подарки
HASHER MINE - hashermine.biz
Старт проекта: 29.04.2017



HASHER MINE: РЕГИСТРАЦИЯ

Hasher Mine Limited: предлагаем инвестиционную площадку для всех энтузиастам биткоин, что является удобным для пользователей и могут помочь инвесторам принимать лучшие инвестиционные решения. Такие как, мы создали лучшую инновационную платформу с развитой инфраструктурой. Наш майнинг Биткоинов, сервис очень удобный, и любой желающий может инвестировать, когда они готовы к этому. Это осуществимо, так как мы можем использовать диверсифицированные инвестиционные решения и различные возможности майнинга.

Особенности:
- Язык сайта: ENG
- Принимают: BitCoin [BTC]
- Выплаты: Мгновенные
- Реферальный план: 10%-3%-2%
- Комиссии на вывод: Нет
- Минимальный депозит: 0.01 BTC
- Минимальный вывод: 0.0002 BTC
- Привязка к курсу BTC-USD: Нет
- Возврат депозита: Включен в выплаты

Инвест план:
- 0.42% - 1.00% Ежечасно [ 10.00% - 24.00% Ежедневно ]

Депозит:
Первый | Транзакция: 0.2 BTC = 264.03 USD | Посмотреть
Дата: 2017-04-29 10:21:34
__________________
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ИНВЕСТИЦИЯ BITCOIN > Mars X
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stinger1985 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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