veranika55 Профессионал

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Самая богатая нефтяная компания России впервые за 22 года стала убыточной



Самая непрозрачная по собственникам нефтяная компания России "СургутНефтеГаз" декларировала убытки по итогам 2016 года, при этом в 2015 году "СургутНефтеГаз" была признана самой высокодоходной компанией в России. По объему нефтедобычи "СургутНефтеГаз" занимает только третье место в России.



Так из-за чего образовались такие большие доходы в 2015 году у нефтяной компании, когда цены на нефть продолжали падать и почему в 2016 году компания вынуждена была признать убытки, в то время как ситуация с ценами на нефть более-менее сформировалась и цены постепенно, хоть и очень медленно начали расти.



Ответ на столь загадочное явление объясняется очень просто. Источником большой прибыли в 2015 году и убытков в 2016 году являются огромные валютные резервы компании. И каждый год происходит переоценка валютных резервов. Каждый год все свои доходы компания конвертирует в валюту и хранит на счетах в банке. По оценке экспертов Deutche Bank стоимость резервов "СургутНефтеГаз" составляет 35 миллиардов долларов.



В 2014 году и 2015 году, когда рубль стремительно падала компания, ничего не делая, а исключительно на переоценке резервов заработала 1.4 триллиона рублей, декларируя огромную прибыль по итогам года и достигнув звания самой высоко доходной компании. Доходы полученные на бумаге, дали возможность по итогам года выплатить акционерам очень высокие дивиденды, которые помогли им очень комфортно пережить кризис в отрасли нефтедобычи и постоянно падающие цены на нефть.



В 2016 году, рубль укрепился и переоценка валютных запасов привела к декларации 438 миллиардов рублей убытка, который и "съел" всю прибыль от основной операционной деятельности компании, то есть от нефтедобычи. Тем не менее, в 2016 году добыча нефти выросла на 0.32% и достигла 61 миллиона тонн. А выручка компании составила 1 триллион рублей.



Уже больше 10 лет остается тайной структура собственников компании. 10% от прибыли компании платится по привилегированным акциям. Впервые за 22 года компания декларирует об убытках. Что будет с выплатой дивидендов в этом году пока вопрос не решенный.



Согласно информации, предоставленной Московской биржей 73% привилегированных акций находятся в свободном обращении и 25% обыкновенных акций.



Компания "СургутНефтеГаз" была образована в 1993 году. Зарегистрирована компания в городе Сургут, где до сих пор находится ее штаб квартира. Это самая большая компания Сургута.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...oda-1001963566



https://text.ru/antiplagiat/590463f4b08db Самая непрозрачная по собственникам нефтяная компания России "СургутНефтеГаз" декларировала убытки по итогам 2016 года, при этом в 2015 году "СургутНефтеГаз" была признана самой высокодоходной компанией в России. По объему нефтедобычи "СургутНефтеГаз" занимает только третье место в России.Ответ на столь загадочное явление объясняется очень просто. Источником большой прибыли в 2015 году и убытков в 2016 году являются огромные валютные резервы компании. И каждый год происходит переоценка валютных резервов. Каждый год все свои доходы компания конвертирует в валюту и хранит на счетах в банке. По оценке экспертов Deutche Bank стоимость резервов "СургутНефтеГаз" составляет 35 миллиардов долларов.В 2014 году и 2015 году, когда рубль стремительно падала компания, ничего не делая, а исключительно на переоценке резервов заработала 1.4 триллиона рублей, декларируя огромную прибыль по итогам года и достигнув звания самой высоко доходной компании. Доходы полученные на бумаге, дали возможность по итогам года выплатить акционерам очень высокие дивиденды, которые помогли им очень комфортно пережить кризис в отрасли нефтедобычи и постоянно падающие цены на нефть.В 2016 году, рубль укрепился и переоценка валютных запасов привела к декларации 438 миллиардов рублей убытка, который и "съел" всю прибыль от основной операционной деятельности компании, то есть от нефтедобычи. Тем не менее, в 2016 году добыча нефти выросла на 0.32% и достигла 61 миллиона тонн. А выручка компании составила 1 триллион рублей.Уже больше 10 лет остается тайной структура собственников компании. 10% от прибыли компании платится по привилегированным акциям. Впервые за 22 года компания декларирует об убытках. Что будет с выплатой дивидендов в этом году пока вопрос не решенный.Согласно информации, предоставленной Московской биржей 73% привилегированных акций находятся в свободном обращении и 25% обыкновенных акций.Компания "СургутНефтеГаз" была образована в 1993 году. Зарегистрирована компания в городе Сургут, где до сих пор находится ее штаб квартира. Это самая большая компания Сургута.Специально для mmgp.ruПо материалам

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