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Невозможно создать энергосистему, на основе зелёной энергетики

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Невозможно создать энергосистему, на основе зелёной энергетики


Учёные из Австралии провели анализ исследований по "зелёной энергетике", в количестве 24 штук. Столько их всего существует во всём мире. Все исследования посвящены созданию энергосетей на основе возобновляемых источниках энергии. И австралийские учёные пришли к нерадостным для любителей чистой энергии выводам.



Хочется сказать, что австралийские учёные подошли к анализу научных трудов основательно. Ведь все принимавшие участие в работе учёные являются поклонниками "зелёной энергетики", и соглашаются с тем постулатом, что практически всё производство электроэнергии, основанное на сжигании природных ресурсов, должно быть упразднено. Но, не смотря на свою активную позицию, исследователи пришли к выводу, что ни в одном из 24 научных трудов нет серьёзного обоснования создания энергосетей, основанной на 100 процентов ВИЭ. Дело в том, что такая энергетическая сеть не может удовлетворить даже самые простые требования по выполнимости бесперебойных поставок электроэнергии потребителям.

Если мир начнёт в массовом порядке переходить на "зелёную энергетику", то потребуются колоссальные инвестиции в создание беспрецедентного увеличения протяженности сетей, с созданием принципиально новых схем распределения электроэнергии. Ко всему прочему, человечеству придётся реализовывать программу производства биомассы, а для этого требуется расширение землепользования, что является невозможным, так как приведёт к разрушению существующих экосистем.

С гуманистической точки зрения продвижение "зелёной энергии", как говорится в исследовании австралийских учёных, перевод энергосетей на ВИЭ затруднит производство дешёвой электроэнергии, которая будет по карману самым необеспеченным слоям населения. Можно утверждать, что глава исследовательской группы из Австралии, доктор Херд и его коллеги признали, что цели расширения производства "зелёной энергии" идут в разрез с целями правительств всех стран мира, по сокращению бедности. ВИЭ отдаляет мир от социальной справедливости.

Вот такие вот выводы были сделаны группой учёных из Австралии, которые сами являются поборниками развития и внедрения "зелёной энергии". Они пытались обосновать нужность для экономики ВИЭ, но у них это не вышло. Даже они признали, что существование электросетей, основанных на 100 процентов на возобновляемых источниках энергии невозможно.

Специально для mmgp.ru
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