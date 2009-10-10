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В США формируется второй ипотечный пузырь

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В США формируется второй ипотечный пузырь


Вряд ли для кого-то станет секретом то, что мировой финансовый кризис 2008 года стал возможен лишь благодаря росту финансового пузыря на ипотечном рынке кредитования США, с последующим "схлопыванием" всего рынка недвижимости страны?

Прошлый обвал очень сильно ударил по ипотечным ценным бумагам, после чего начала проседать вся глобальная экономическая система. Следом за рынком ипотечных бумаг США, начали схлопываться ипотечные рынки других развитых стран.

В последние несколько месяцев аналитиков начинает настораживать складывающаяся ситуация на рынке ипотечного кредитования США. Индекс цен на дома в двадцатке самых крупных городов Соединённых Штатов Америки Case-Shiller уже практически приблизился к отметке 2006 года. Показатель индекса вырос от минимумов 2012 года уже более чем на 44 процента.



Заметно выросли продажи на рынке ипотечного кредитования в таких крупных городах, как Лас-Вегас и Сан-Франциско. Именно эти рынки были чрезмерно раздуты к началу кризиса 2008 года. В таких городах, как Денвер и Даллас рынки ипотечного кредитования практически не участвовали в формировании кризиса, но на этот раз ситуация меняется, и здесь так же наблюдается чрезмерный рост цен на недвижимость.



Ниже будет представлена небольшой графический информационный блок, где указывается информация по городам, по росту цен на недвижимость от минимумов последних лет, и насколько данные показатели далеки от максимальных значений ипотечного рынка предкризисных 2006-2007 гг.



По сравнению с 2012 годом, если брать текущее состояние, количество риелторов в Соединённых Штатах Америки выросло на 25 процентов, достигнув девятилетнего максимума, по итогам прошлого года. Аналитики насторожены происходящим, но они же сами заявляют, что финансовый пузырь на рынке недвижимости раздут не так уж и сильно. И ситуацию может выправить повышение процентных ставок ФРС США. Тем более рынок деривативов США уже практически не подвержен различным маниям.

Специально для mmgp.ru
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