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В Uber рассказали, когда запустят летающие такси

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В Uber рассказали, когда запустят летающие такси
Американская Uber Technologies Inc., разработчик сервиса по заказу такси, планирует запустить летающие автомобили с пилотом к 2020 году. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Джефф Холден.
Воздушные такси первоначально будут перевозить пассажиров в районе Далласа и на дубайском Expo 2020. Стоимость поездки, как ожидается, будет сопоставима с тарифом UberX, и составлять 1,32 доллара США за милю.
Компания уже работает с несколькими авиапроизводителями, включая Aurora Flight Services и Pipistrel Aircraft, которые разрабатывают летающие автомобили на основе технологии вертикального взлета.
Кроме того, Uber договорилась с владельцами домов в двух городах для оборудования посадочных площадок, сообщает MarketWatch.
Впервые о разработке новой системы в компании заговорили в октябре 2016 года.
По замыслу авторов идеи, взлет и посадку воздушные автомобили будут производить вертикально, как вертолет, но работать при этом должны с минимальным шумом, а выброс вредных веществ будет отсутствовать за счет использования электродвигателя.
Целью компании является "предоставить клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами", говорится в сообщении Uber.
Возможность передвигаться по воздуху и не стоять в пробках на автомагистралях позволит существенно снизить время, проведенное в пути.
Доступ к сервису заказа летающего такси пассажиры должны получить к 2023 году.
Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах.
Напомним, в апреле 2017 года такси Uber появилось в Харькове. На данный момент Uber в Украине также работает в Киеве, Львове, Днепре и Одессе.
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