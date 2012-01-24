Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 13:03
#1
Интересующийся
 
Имя: Илья
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 13.02.2016
Сообщений: 48
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Скрыть область заголовка и описания
Всем привет.
Нужна помощь с сайтом. Как скрыть область заголовка и описания, и оставить только картинку - заголовок? прикрепляю скрин. Спасибо
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Pontiak на форуме  
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