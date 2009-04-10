tanrad трейдер



Имя: Юрий Пол: Мужской Возраст: 52 Инвестирую в: Форекс Регистрация: 10.04.2009 Сообщений: 6,074 Благодарностей: 3,600 УГ: 8 Записей в FX-блоге: 502 Подписок: 41 подарки награды

Почему Amazon заслуживает оценки в триллион долларов В апреле 2017 года акции Amazon выросли в цене и торговались по $900 за штуку, а компания получила оценку в $430 миллиардов. В результате глава компании Джефф Безос стал вторым самым богатым человеком в мире.



И скоро он определенно возглавит этот список. Даже несмотря на то, что Безос ежегодно продает личные акции компании на $1 миллиард, инвестируя в проект в области космических путешествий Blue Origin. По моим субъективным ощущениям, Amazon может занять еще больше пространства. И это невероятно.



С точки зрения вложения средств, на сегодняшний день Amazon остается одной из самых интересных компаний. И хотя ее стоимость превысила $400 миллиардов, мне кажется, что это дешево. Потому что компания не только делает очень много вещей, она делает очень много вещей хорошо. Мне кажется, что оценка в триллион долларов не выглядит чем-то абсолютно невероятным. И это невероятно.



Вы можете, как Брэд Стоун, написать о компании целую книгу — и все равно вам не удастся охватить все интересные вещи и проекты, над которыми они работают. И я верю, что Amazon, Netflix (и до некоторых пределов — Tesla) — это самые удивительные компании современности, которые достигли невероятных масштабов. Я называю их кит, кальмар и левиафан, соответственно.



Не удивительно и не случайно, что Amazon и Netflix рано или поздно должны были столкнуться в одной из самых заметных и важных сфер — производстве контента. Наблюдать за тем, как Netflix становится крупным игроком в Голливуде было занятно, но не так удивительно. В конце концов, это их мир. Но вот победа команды Amazon Studios в трех номинациях на «Оскар» — нечто гораздо более необычное. Пока что.

Компания развивает проекты в разных сферах, но их объединяет несколько общих вещей — Amazon Prime, Cloud и так далее. При этом Amazon остается едва ли не единственной компанией, способной органично связать воедино области, которые казалось невозможно связать. И при этом задать новый стандарт эффективности и управления.

Как же так получилось, что компания, которая когда-то продавала книги через интернет-магазин, и где я теперь покупаю зубную пасту, одновременно разрабатывает облачные технологии и создает «оскароносные» фильмы?



Пусть не все проекты Amazon развиваются гладко: волшебный сценарий, когда вы заходите в магазин, берете все необходимое и выходите — без необходимости стоять в очереди — пока не реализован из-за необходимости «устранить кое-какие огрехи». Но их устранят.

Неужели у вас еще остались вопросы о том, как должен выглядеть сервис в мире, где в кармане у каждого человека лежит суперкомпьютер? Вы когда-нибудь пользовались Uber? Неужели вы готовы поставить против этого сервиса? Или против Amazon, которая вынуждает ритейлеров опускать цены на товары?



​Amazon — это та компания, которая сперва убила крупные книжные магазины вроде Borders и Barnes & Noble, а затем начала открывать собственные крупные книжные магазины. Фактически, она плюёт на их могилы, увлажняя посаженные семена от срубленных деревьев — с помощью Amazon у независимых книгоиздателей открылось второе дыхание. Это и беспощадно, и гениально: в духе Amazon.

Обычно, когда ты слышишь о том, что компания уровня Amazon решила расширить сферу деятельности, ты удивляешься, но не более. Когда Amazon начинает заниматься тем же, чем и ты — это чертовски пугает. Потому что Безос умеет управлять.



Когда Amazon вторгнулся во владения Netflix — производство видеоконтента — основатель и генеральный директор компании Рид Хастингс отметил: «Я чувствую, что мы конкурируем с необычным человеком. Поскольку Amazon управляет Джефф, меня это немного пугает».



Конечно, у Amazon случаются ошибки. Здесь сразу же приходит на ум история с производством собственного смартфона под брендом Fire: тогда компания потеряла $83 миллиона, не считая доставку до точек продаж и маркетинговые затраты.



Но кажется, что Безоса не волнуют ошибки: это хороший настрой, которого не так просто достичь — практически в каждой компании после крупной неудачи возникает сопротивление новым идеям. Безос как спортсмен — до тех пор, пока ты продолжаешь забивать, никого не волнует, сколько раз ты падаешь за игру.



«Компания Credit Suisse недавно вычислила, что с 1950 года только одной из десяти фирм с выручкой более $50 миллиардов удается расти в среднем более чем на 15% ежегодно на протяжении 10 лет подряд. Среди компаний с выручкой более $100 миллиардов это не удавалось никому. Если это получится у Amazon, то это станет самой агрессивной экспансией в истории современного бизнеса», — писал The Economist.



Наберитесь терпения, и вы увидите, как компания будет конкурировать с FedEx и другими курьерскими компаниями. У нее в арсенале есть дроны, Alexa и бог знает что еще.



Среди людей о планах компании знает только один человек. И он не говорит о них даже в своих прекрасных обращениях к акционерам. Он просто ставит простую, но амбициозную цель, а затем добивается ее. Это компания-кит.



материал с vc.ru

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