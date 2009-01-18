Посылки iherb

иногда делаю заказы на американском сайте iherb
. тут выложу короткие обзоры на свои последние посылки - можете присоединяться. обсуждение сайта в теме
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санитайзеры для зубной щетки-одного хватает на 2-3 месяца. и зубная паста xyli white (181 гр, 3,71$)
пробовал еще 2-3 с сайта. но решил на этой остановиться - хватает на несколько месяцев. на сайте самая популярная паста.
Алоэ вера концетрат (118 мл, 6,71$)
пью вместо сока и других напитков (и желания не возникает пить эти напитки)-по вкусу что-то вроде лимоного сока - но в основном как вода. хватает где-то на 200 стаканов.
масло чайного дерева (60 мл, 8.24$)
помогает при заживление ран и укусах насекомых. в хозяйстве иногда пригодится.
шариковый дезодорант (60 мл, 3.80$)
хватает на месяцев 6. по запаху гранат.
раньше брал житкий (первый слева) - эффекта вроде и не было. решил попробовать другие. принимаю на ужин по 1 шт.
житкий кальций (60 капсул, 12.18$)
Кальций, магний и цинк (100 капсул, 4.87$)
megafood кальций (90 капсул, 22.82$)
цинк 90 леденцов, 3.72$
беру уже не в первый раз. помогает при першение в горле.
daily formula (100 капсул, 7.72$)
взял как мультивитамин.
лютеин (120 капсул, 13.16$)
ранее брал 2-3 вида другого лютеина и реально помогает особенно при первых приемах-глаза не так сильно устают и проходит расплывчатость. этот решил взять т.к. более выгодная цена.
мелатонин (180 капсул, 11.24$)
ранее брал - помогает уснуть через минут 15-20 и легче вставать если надо раньше. но лучше избегать прием т.к. мелатонин должен самостоятельно вырабатываться. возможны побочные эффекты. усталость или состояние овоща или яркие сны. в некоторых странах даже вроде наркотиком может считаться
и пробники iherb (по 0.1$ или 0.5$ - разрешают парочку брать в посылку). подробнее на странице пробников
тут не всё что брал. например нету любимых фисташек или кунжутных палочек. на их кетчуп тоже перешел
дороже. но расход меньше и по вкусу и возможно качеству получше.
если кому-то интересно. то тут буду выкладывать свои следующие посылки (хотя это обычно бывает редко. 1-2 раза в год).