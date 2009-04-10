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Виртуальную реальность можно будет потрогать

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Виртуальную реальность можно будет потрогать
Сегодня инструменты для работы с виртуальной реальностью предполагают использование очков и гарнитуры, поэтому в качестве обратной связи пользователю доступны лишь зрение и слух.

Почувствовать физический контакт своего тела с виртуальными объектами невозможно, а жаль! Ведь этому можно найти довольно много интересных применений, не так ли?

Существующие перчатки с обратной связью позволяют только потрогать виртуальные объекты руками, но американцы наконец-то разработали костюм, с помощью которого можно задействовать всю верхнюю часть туловища. Гаджет под названием Hardlight обеспечивает гаптическое восприятие и позволяет почувствовать прикосновение к груди, спине, животу, плечам и рукам.

Костюм весит всего полтора килограмма и оборудован 16 вибромоторами с датчиками, которые отвечают за разные группы мышц. Кроме тактильной обратной связи, Hardlight обеспечивает трекинг пользователя в виртуальной реальности, отслеживая его геолокацию и положение рук. Костюм работает с VR-гарнитурами HTC Vive и Oculus Rift.

Он подключается к компьютеру по USB, а для серийного выпуска Hardlight американцы запустили краудфандинговую кампанию, довольно быстро собрав необходимую сумму. По предварительному заказу костюм обойдётся в 399 долларов, а первые покупатели получат свои вожделенные гаджеты осенью нынешнего года.

материал с popmech.ru
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