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Apple изобрела "бесконечную" батарею для iPhone

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Apple изобрела "бесконечную" батарею для iPhone
Бюро патентов и торговых марок США опубликовало патентную заявку Apple на регистрацию технологии, позволяющей заряжать беспроводные устройства через Wi-Fi. Эта разработка позволит обеспечить постоянный заряд аккумулятора при подключении к сети, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявке указывается, что «Система беспроводной зарядки и связи с использованием двухдиапазонных патч-антенн» может быть установлена во многих устройствах, включая моноблоки, смартфоны, носимые гаджеты, наушники и даже умные очки. Реализована технология будет посредством специальной антенны с изменяемым положением диаграммы направленности. Согласно документу, устройство сможет заряжаться как через сотовые сети (от 700 мегагерц до 2700 мегагерц), так и через Wi-Fi (от 2,4 гигагерца до 5 гигагерц).

Однако в заявке указывается лишь общая информация о разработке и детали технологии остаются неизвестны. Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также он может получить беспроводную зарядку.

Источник - unian.net
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