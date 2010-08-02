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Кризис 2008 года - это всего лишь разминка перед тем, что нас ожидает в будущем

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#1
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Кризис 2008 года - это всего лишь разминка перед тем, что нас ожидает в будущем


Линдон Ларуш довольно известная личность не только в США, но и во всём мире. Когда-то он даже был кандидатом в президенты США. Ещё в далёком 1995 году он предсказывал кризис краха доткомов, и кризис, после краха ипотечного пузыря. Как мы с вами помним, все эти события произошли. В последнее время Ларуш практически перестал появляться на публике, возраст даёт знать своё, 94 года, ветеран Второй Мировой Войны.

Но, ясность ума не покидает известного экономиста, и это видно по его последнему выступлению на экономическом форуме в США.

По словам Ларуша, вся Западная финансовая система стоит на пороге обрушения. И масштаб этого обрушения будет колоссальным, по сравнению с последним финансовым кризисом 2008 года. Уже сейчас объём корпоративного долга равняется 14 трлн долларов, что выше долгов по ипотечным обязательствам перед кризисом 2008 года, на 3 трлн долларов. А уровень дефолтов, что ожидают аналитики, может превысить уровень дефолтов 2008 года на 20 и более процентов. По мнению Линдона Ларуша, весь мир уже находится в той ситуации, которая так красочно показана в киноленте Big Short, когда спекулятивный глобальный капитал занимал деньги всем подряд, чтобы те могли перекрыть новыми кредитами старые обязательства. После чего спекулянты начинали делать деривативные ставки против них же.

Кстати говоря, реальный финансист, который стал прообразом главного героя фильма Big Short, на последней конференции инвесторов разразился самой настоящей бранью, обвиняя спекулятивные капиталы, в том, что все большие ублюдки с деньгами по сути уже взорвали всю финансовую систему планеты. А политика количественного смягчения оказалась полезной только для глобальных финансовых воротил. Центральные Банки запускали программы QE лишь ради того, чтобы инвесторы забыли о рисках на фондовых биржах. Беда только в том, что реальной экономике от этого не стало легче. И мир потрясёт глубочайший финансовый крах, когда рынки потеряют веру в QE.

Но вернёмся к выступлению Ларуша. По мнению маститого финансиста, та истерия, что наблюдается на Уолл-Стрит, связана, в первую очередь с запретами, наложенными законом Гласса-Стигалла. И это говорит о том, что все крупные банки мира уже сами прекрасно знают, чем всё закончится, глубочайшим финансовым кризисом.

То, что сейчас происходит на финансовых рынках, никогда не происходило за всю историю человеческой цивилизации. Ничто не может идти в сравнение с тем, что ожидает всю мировую финансовую систему. Кризис 2008 года - это всего лишь репетиция грядущих событий.

Современная ситуация на рынках - это первые полёты в космическое пространство, когда ещё не существует книг, которые подскажут, что делать дальше. Все мы помним, что крупные кризисы требуют мобилизации населения. И мобилизация нужна такая, как во время войны. Стоит вспомнить хотя бы программу Рузвельта под названием "100 дней".

США когда-то были великой экономической державой. Но у власти оказались самые настоящие финансовые мошенники, и они отключили нормально работающий механизм. Заявив, что так и должна работать финансовая система. Но такие заявления - это обман.

Миру нужно понять, что такое реальность. Как только будет понятна реальность, будет понятно, как выбираться из того болота, в которой оказалась вся финансовая система современного мира.

Специально для mmgp.ru
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